Психолог отметила неискренность улыбки Конкиной на последнем фото с женихом

Москва, 2 октября. Эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова рассказала, что скрывается за улыбками погибшей Софии Конкиной и ее жениха на их последних совместных фотографиях. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Пешеньковой, верить улыбкам на этих постановочных фотографиях не стоит. Эксперт отметила, что неискренность выдает напряженность в теле и осунувшиеся плечи Конкиной. Но, тем не менее, физический контакт в кадре говорит о взаимной симпатии между влюбленными.

«Улыбка неискренняя за счет подавления в уголках губ. То есть улыбка не растягивается по диагонали к ушам, а скорее идет по горизонтали немного с напряжением», — сказала Пешенькова.

Она добавила, что сложно сказать, с чем это связано на самом деле. Возможно, в момент фотографии жених Конкиной что-то ей говорил или был нетерпелив.

По мнению эксперта, если Конкина выглядит неискренней и словно чувствует себя некомфортно, то ее жених Михаил Серов, наоборот, вполне раскрепощен и уверен, а его улыбка выглядит правдиво. Но, тем не менее, Пешенькова отметила, что Серов, возможно, часто подавляет негативные эмоции, такие как гнев, или недовольство.

«Мимика имеет свойство деформироваться в зависимости от наиболее часто испытываемых эмоций или состояний. Здесь мы видим, что изначально уголки губ немножко опущены вниз. Это связано с общим эмоциональным фоном человека, который он в себе воспроизводит день ото дня, не замечая этого сам», — подвела итог эксперт.

Напомним, дочь актера Владимира Конкина скончалась в ночь с 23 на 24 сентября в возрасте 32 лет, утонув в бассейне столичного центра «Джамп-клуб». Когда приехала скорая, девушка еще дышала сама, но была без сознания. Ее экстренно доставили в реанимацию, но усилия медиков были безуспешны.