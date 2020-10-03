Дмитрий Ионин: Необходимо обеспечить граждан бесплатными масками

Во время первой волны коронавируса ряд депутатов Госдумы, я в их числе, писали обращение к правительству — мы предлагали сделать маски бесплатными для граждан. Тогда эта инициатива была отклонена — в частности, из-за недостатка мощностей для производства. Централизовано закупить такой объем масок, чтобы обеспечить население, просто невозможно, это понятно.

Насколько мы знаем, сегодня ситуация несколько иная, дефицита масок и средств индивидуальной защиты (СИЗ) нет. В принципе, появились новые производственные линии, налажен сбыт. И теперь у правительства уже нет такого аргумента, как весной. Учитывая, что сейчас мы видим очередной рост заболеваемости и постепенное возвращение к определенным ограничениям — пока в легкой форме — так или иначе, понятно, что всем снова придется носить маски.

Это значит, что спекулянты снова поднимут цены. Если власти говорят, что люди должны ходить в средствах индивидуальной защиты, то они должны эти СИЗ обеспечить. Поэтому в данном случае правительство может спустить эту инициативу в регионы — потому что каждый регион отдельно вводит ограничения. Но в региональных бюджетах зачастую нет на это денег. То есть это все равно надо делать на федеральном уровне. Да, я и несколько моих коллег планируем выйти с инициативой в виде протокольного поручения правительству.

Дефицит касается масок — в первую очередь. Лично я в апреле и мае лично раздавал на улицах бесплатные маски. Потому что я считаю, что надо к этому ответственно подходить. Ведь у многих людей просто нет денег на СИЗ, нет возможности купить маску.

Технически бесплатную раздачу масок наладить не так сложно. Допустим, этим могут заниматься работодатели. Вполне возможно, что часть этих функций может взять на себя Роспотребнадзор. Это технический вопрос к правительству и регионам, как им удобнее будет это делать. Именно правительство должно придумать механизм реализации.

Но при этом говорить людям, чтобы они шли в магазин и покупали маски, довольно глупо — это напоминает мне интернет-мем, когда маска продается в аптеке, но купить без маски ее нельзя — соответственно, первую маску можно получить лишь в уличном бою.

Понятно, что это не работает в таком виде, и это вопрос к органам власти, которые берут на себя ответственность, принимая решение о масочном режиме. Если нас все-таки обяжут переходить на масочный режим, нужно, чтобы правительство в регионах выделило средства на СИЗ.