Однофамилец Эрдогана выстрелил жене в голову

Анкара, 2 октября. Драма разыгралась на рынке в Турции. Отсидевший за оскорбление турецкого президента Реджепа Эрдогана злостный нарушитель закона Эрдоган Купели расправился со своей женой, сообщает Haberturk

Установлено, что злоумышленник приехал на рынок, расположенный в провинции Адана. Там работала его возлюбленная Тугба Келеш. Девушка заявила, что им следует расстаться и перевести отношения в статус дружеских.

Эрдогана не устроило такое предложение, пара начала ссориться. Уголовник выстрелил партнерше в голову, а затем попытался свести счеты с жизнью.

Девушка умерла в больнице, а Эрдоган госпитализирован в тяжелом состоянии.

Этот гражданин уже неоднократно был в поле зрения правоохранительных органов. Четыре года назад его задерживали за преследование через Сеть 29-летней девушки. Позднее он опубликовал несколько постов, в которых оскорблял турецкого президента. За совершенные преступления злоумышленник был приговорен к тюремному заключению.