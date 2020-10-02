Эксперт рассказал, какие танки лучше подойдут для третьей мировой войны

Танки Т-90 и Т-14 являются вершиной инженерной мысли и лучше остальных подойдут на роль боевой машины в условиях третьей мировой войны, считает военный аналитик Андрей Кошкин.

Ранее сотрудники Военно-исторического музея Дрездена Йенс Венер и Бернард Каст заявили, что советский танк Т-72 лучше всего подошел бы для третьей мировой войны, если бы она началась несколько десятилетий назад.

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО, например, немецкий Leopard I с очень легкой броневой защитой или американские танки M60», — отметил Венер.

По его мнению, бронезащита Т-72 могла прикрыть экипаж от поражающего воздействия ядерного взрыва, будь то световая вспышка, ударная волна или проникающая радиация. Кроме того, ОБТ мог бы снизить последствия от применения химического и бактериологического оружия. Венер уверен, что советский танк сочетал высокую огневую мощь с надлежащими маневренностью и быстроходностью.

С сотрудниками музея частично согласился эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в танкостроении Россия всегда занимала лидирующие позиции, что обусловлено исторически.

«Если вспомним, во время Великой Отечественной войны на создание танков для Германии работала вся Европа, если не сказать весь мир, все оккупационные зоны, которые выдавали на их взгляд суперновые танки. Но лучшим танком того времени, как все мы помним, является Т-34 советского производства. Ведь помимо каких-то суперхарактеристик, которые закладываются, в комплексе танк должен отвечать уровню развития тактики, стратегии, в целом развития артиллерии, развития сухопутных войск и т. д. После Т-34 мы просто не упускали возможности совершенствовать свои танки, и весь мир знал, что наши боевые машины самые лучшие, самые опасные. Во времена холодной войны даже появился мировой, как это сейчас принято говорить, мем — русские танки идут», — говорит эксперт.

Танк Т-72, по мнению Кошкина, оказался весьма прогрессивным танком, так как его платформа имела очень высокий модернизационный потенциал. Но на этом Россия не остановилась и создала в итоге Т-80, Т-90 с разной маркировкой, и вершиной инженерной мысли стал танк Т-14 на платформе «Армата».

«Именно танки Т-90 и Т-14, если говорить о современных реалиях лучше остальных подходят для ведения войны во время ограниченного применения ядерного оружия. Ведь именно эти машины вобрали в себя самые лучшие качества и отработанные технологии противодействия вражеским войскам, вооружению и т. д. Кроме того, Т-14 обеспечивает беспрецедентный уровень защиты экипажа, отделяя его от узлов и механизмов стеной бронекапсулы. Они могут действовать как в зоне применения ядерного оружия, так и в зоне бактериологического и химического заражения», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в октябре прошлого года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 начал модернизироваться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.