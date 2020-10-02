Пашинян заявил о постоянной связи с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе

Ереван, 2 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны находится в постоянной связи с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«Наше правительство находится на постоянной связи с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Пашинян также добавил, что поведение Турции является проблемой для всего международного сообщества.

Ранее автобус, в котором ехали российские и армянские работники прессы, а также американский волонтер, попал под обстрел в Карабахе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В настоящее время в регионе идут активные боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.