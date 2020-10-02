Бредихин объяснил риторику США по Ливии отсутствием влияния

Госсекретарь США Майк Помпео причислил Турцию и Россию к «странам третьего мира», после чего призвал их «не вмешиваться в дела Ливии» — по его мнению, они сами смогут найти выход из кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского политика газете La Repubblica.

«Я убежден, что вмешательство третьих стран в Ливии лишь усугубляет ситуацию. И неважно, Турция это или Россия. Они должны сделать шаг назад и дать триполитанцам разрешить кризис самостоятельно. Мы надеемся, что ливийцы предпримут все усилия, чтобы прийти к соглашению, гарантирующему стабильность во всем регионе на длительный период», — заявил Госсекретарь США.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) утверждает, что подобная риторика со стороны США и самого Помпео лишний раз подчеркивает отстраненность Америки от переговорного процесса и уход от Ближнего Востока.

«Очень интересно, что США в данном случае не считают себя третьей страной, — отметил эксперт. — В принципе, в заявлении Помпео говорит лишь о том, что Америка сейчас не является актором общеливийского процесса — ни участником, ни гарантом какой-то стабильности или безопасности. То есть, она полностью выкинута из реальных переговоров и не может влиять на стороны. И здесь Помпео опять же отмечает, что он боится усиления и Турции, и России на данном направлении. А мы (Россия. — Прим. ФАН) имеем большое влияние и занимаемся восстановлением страны».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya заявил, что соглашение по ливийскому урегулированию, над которым Россия ведет совместную работу с Турцией, может помочь ввести в правовое поле режим тишины в Ливии. Также было отмечено, что за последние пять лет европейцы предприняли немало усилий для того, чтобы «закончить войну и преодолеть катастрофические последствия, вызванные агрессивными действиями НАТО в обход резолюции Совета Безопасности ООН в 2011 году».