Пригожин и Валерия захотели совместных детей вслед за Рудковской и Плющенко

Москва, 2 октября. Воодушевившись примером семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые накануне в очередной раз стали родителями, Иосиф Пригожин и певица Валерия заявили, что тоже хотят завести совместного ребенка. Об этом Пригожин заявил в интервью Пятому каналу.

Отметим, что Яна Рудковская в четвертый раз стала мамой, родив ребенка от прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что появление ребенка в семье Плющенко и Рудковской стало приятным сюрпризом для многих.

«Когда мне вчера сказали, что у Яны родился сын, я обалдел. Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране — демографическую. Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается», — рассказал Пригожин.

Сегодня продюсер воспитывает троих детей. Двух сыновей ему родила домохозяйка Елена Соколова, а дочь появилась в браке с бизнес-леди Лейлой Фаттаховой. Двух сыновей и дочь Валерии от Александра Шульгина продюсер тоже считает родными.

Примечательно, что, по слухам, Рудковская и Плющенко воспользовались услугами суррогатной матери. Новорожденный, которого назвали Арсением, стал вторым совместным ребенком супругов. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Рудковская в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным воспитывала двоих сыновей.

Ранее Яна Рудковская заявила, что пока не готова давать комментарии прессе по поводу рождения сына. Однако в беседе с журналистами она поспешила отметить, что они с мужем испытывают большое счастье.