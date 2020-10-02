Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Москва, 2 октября. Уровень доверия президенту Владимиру Путину со стороны граждан РФ находится на отметке в 68,1%. Такие данные получены в ходе опроса, сообщает ВЦИОМ.

Организаторы исследования предоставили россиянам список политиков и попросили назвать тех, кому они доверяют.

Также респонденты отвечали на вопрос касательно одобрения деятельности официальных лиц из предложенного перечня. Российский президент набрал 63,7%.

Мнение граждан узнавали с помощью интервью по телефону. Опрос был с 21 по 27 сентября. Участие принимали лица, достигшие совершеннолетия.