В Госдуме оценили влияние болезни Трампа на исход президентских выборов

Москва, 2 октября. Положительный результат теста на коронавирус у президента США Дональда Трампа может существенно повлиять на ход его предвыборной кампании. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает ФАН.

«Положительный тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа и его супруги может внести серьезные коррективы в ход предвыборной гонки», — сказал он журналистам.

По мнению депутата, оппонент главы Белого дома Джо Байден может воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы обвинить своего противника в неэффективной политике в отношении коронавируса. Железняк напомнил, что Трамп не раз заявлял о том, что американским властям удалось переломить рост эпидемии и рапортовал об успехах в борьбе с COVID-19.

«Избиратели редко могли видеть президента в защитной маске, было похоже, что он бравирует игнорированием мер предосторожности. В результате недостаточного внимания к проблеме, в том числе в собственном окружении, глава США продемонстрировал уязвимость и подорвал имидж «крутого парня», смотрящего свысока на любых противников», — сказал он.

Парламентарий предположил, что теперь США могут пересмотреть план противодействия заболеванию и ввести дополнительные меры защиты для населения.

Отметим, что недавно американский президент сообщил, что у него и его жены Мелании Трамп тест на коронавирус оказался положительным.

Президент Владимир Путин направил телеграмму в адрес американского лидера Дональда Трампа. В послании он пожелал главе Белого дома и его супруге скорейшего выздоровления.