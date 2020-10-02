Александр Хинштейн: За время пандемии мошенники освоили новые приемы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Новая мера призвана существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких колл-центров находятся именно в тюрьмах.

Эта проблема возникла довольно давно, попытки решить ее предпринимались и ранее. Еще в 2014 году по моей инициативе был проведен круглый стол, посвященный теме незаконного использования средств связи в местах лишения свободы. И принятый в первом чтении на той неделе законопроект тоже обсуждался еще тогда. Потребовалось, к сожалению, немало времени для того, чтобы он обрел форму конкретного документа. Я думаю, процесс тормозил бюрократический механизм согласования инициатив. Только на то, чтобы убедить министерство связи в правильности такого подхода, потребовался год.

Это не единственная инициатива — нами также подготовлены поправки в уголовный кодекс, которые вводят уголовную ответственность за незаконный пронос средств связи в места лишения свободы. К сожалению, правительство эту инициативу не поддержало, хотя Верховный суд и дал положительный отзыв.

Как это будет работать? Каждая из этих мер складывается в единый эффект. Получается необходимая синергия для того, чтобы обуздать и победить киберпреступность в местах лишения свободы. Если говорить о нашей инициативе, то она дает право блокировать номера телефонов, чью работу засекли в местах лишения свободы. Это можно делать не только и не столько ручным способом — искать телефоны и отбирать их — хотя и этого никто не отменяет. Это можно сделать путем технического контроля.

ФСИН, как субъект оперативно-розыскной деятельности, подобного рода полномочиями уже наделена. Более того, такая техника у ФСИН есть, пусть и не в массовом порядке. Эта техника позволяет сканировать территорию и выявлять номера абонентов.

При этом важно понимать, что все телефоны внутри и на территории учреждения незаконны — использование сотовой связи запрещено для всех, не только для осужденных или арестантов.

Дальше эти номера отправляются оператору связи, который обязан будет их заблокировать. Таких полномочий раньше у ФСИН не было.

Что касается систем подавления радиосигнала, иными словами, «глушилок», то ряд учреждений сегодня уже оборудован такими устройствами. Но это затратная история, поскольку на территории России более 900 учреждений, колоний, тюрем, следственных изоляторов. Они имеют разную площадь, и чем больше территория, тем более мощное и дорогое требуется устройство — и тем больше нужно этих устройств. Настраивать технику так, чтобы она полностью перекрывала периметр, тоже непросто, потому что учреждения не строились по шахматной доске. Это вопрос настройки.

Главное, во что все упирается — вопрос финансирования. У ФСИН в рамках своего бюджета таких денег нет. Все предыдущие попытки добиться этого, к сожалению, наталкивались на сопротивление финансового блока. Я не уверен, что и это предложение получит поддержку, особенно в условиях пандемии.

Активность ФСИН сегодня связывают с назначением нового руководителя, Александра Калашникова, который уже в первых выступлениях заявил в числе приоритетных задач борьбу с киберпреступностью в местах лишения свободы.

И об этом нельзя забывать. К сожалению, в России действительно растет число киберпреступлений. Это связано с активностью не только тех, кто находится за решеткой, но и в целом с активностью преступного мира, который очень органично и тонко чувствует все перемены и подстраивается под изменение обстановки.

В период пандемии и массовой изоляции мошенники освоили новые способы и приемы. Число ушедших в онлайн возросло — люди сидели дома, соответственно, и мошенники стали гораздо активнее.

В Госдуме мы создаем рабочую группу, которой предстоит выработать конкретные предложения, поскольку очень много лазеек, которыми пользуются мошенники.