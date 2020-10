Онищенко: туристы притащат COVID-19 в Москву и регионы

Власти Великобритании ввели двухнедельный карантин для туристов, возвращающихся из Турции, сообщает BBC. Британский минтранс аргументировал свое решение манипуляциями министерства здравоохранения республики подсчетами количества заболевших и занижением статистики.

Напомним, с 29 июля турецкий минздрав стал публиковать не «ежедневное количество случаев», а «ежедневное количество заболевших», что вызвало огромный резонанс среди медиков в стране. Ранее глава профильного ведомства Фахреттин Коджа заявил, что не каждый «случай заболевания» говорит о наличии коронавирусной инфекции, так как при положительном тесте у человека могут отсутствовать симптомы COVID-19 — таких, по словам министра, большинство. Коджа подтвердил, что министерство здравоохранения Турции не включает в официальную статистику инфицированных с бессимптомно протекающим заболеванием.

Согласно заявлению главы Минтранспорта Великобритании Гранта Шэппса, Лондон исключает Турцию из списка стран, с которыми есть «туристический коридор», пересмотрев оценку риска. Причиной является методика фиксирования случаев COVID-19, принятая Анкарой, которая отличается от практики международных организаций, таких как ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

TRAVEL CORRIDOR UPDATE: The latest data indicates we need to remove Turkey, Poland, and Bonaire, St Eustatius and Saba from the #TravelCorridor list this week.



This means if you arrive from these destinations from 4am Saturday 3 October, you will need to self-isolate.