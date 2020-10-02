Онищенко: туристы притащат COVID-19 в Москву и регионы

Власти Великобритании ввели двухнедельный карантин для туристов, возвращающихся из Турции, сообщает BBC. Британский минтранс аргументировал свое решение манипуляциями министерства здравоохранения республики подсчетами количества заболевших и занижением статистики.

Напомним, с 29 июля турецкий минздрав стал публиковать не «ежедневное количество случаев», а «ежедневное количество заболевших», что вызвало огромный резонанс среди медиков в стране. Ранее глава профильного ведомства Фахреттин Коджа заявил, что не каждый «случай заболевания» говорит о наличии коронавирусной инфекции, так как при положительном тесте у человека могут отсутствовать симптомы COVID-19 — таких, по словам министра, большинство. Коджа подтвердил, что министерство здравоохранения Турции не включает в официальную статистику инфицированных с бессимптомно протекающим заболеванием.

Согласно заявлению главы Минтранспорта Великобритании Гранта Шэппса, Лондон исключает Турцию из списка стран, с которыми есть «туристический коридор», пересмотрев оценку риска. Причиной является методика фиксирования случаев COVID-19, принятая Анкарой, которая отличается от практики международных организаций, таких как ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

TRAVEL CORRIDOR UPDATE: The latest data indicates we need to remove Turkey, Poland, and Bonaire, St Eustatius and Saba from the #TravelCorridor list this week.



This means if you arrive from these destinations from 4am Saturday 3 October, you will need to self-isolate. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 1, 2020

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал, стоит ли России последовать примеру английских коллег и ввести подобные меры.

«Нам, россиянам, не надо было в Турцию ездить — я это с самого начала говорил. У нас есть где отдыхать — смотрите, какая прекрасная подмосковная осень! И вот сейчас я другого боюсь: Москва детей отправила на каникулы, сейчас мамы вспорхнут крылышками и разлетятся по всему свету. Детей заражать и себя. И через две недели нам еще чего-нибудь подбросят, понимаете? Поэтому давайте дома будем, дома! Это и для здоровья лучше — не надо никаких биоритмов ломать, никаких климатических зон менять. И вот можно, допустим, в те же «Лесные дали» (пансионат в Подмосковье. — Прим. ФАН) приехать. Тут великолепный санаторий, и гораздо дешевле, чем в Турции», — утверждает заслуженный врач.

Собеседник ФАН разделяет решение Великобритании о двухнедельном карантине для туристов, и призывает россиян ответственно подходить к вопросу сохранения собственного здоровья и близких.

«Правильно сделали англичане. Тем более, что у турков очень мало идет скрининговых исследований. А вы знаете, что 60% — это или бессимптомная, или слабо выраженная клиника? И все! Вот они там (туристы — Прим. ФАН) соберут эти все коронавирусы, и притащат к нам в Москву и регионы. Зачем это делать? Ведь закрывали-то [границы] не для того, чтобы уехали в Турцию. Так что надо быть ответственными. Надо закон принимать — «Об ответственном поведении граждан при угрозе инфекционных заболеваний», — предложил эксперт.

Говоря о мерах применительно к россиянам, которые в настоящее время находятся на отдыхе за рубежом, Онищенко предложил «разбираться в частном порядке».