Автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Карабахе

Степанакерт, 2 октября. Ситуация в Карабахе остается накаленной, бои не прекращаются. Под огонь артиллерии попал автобус, в котором ехали российские и армянские работники прессы, а также американский волонтер. Люди не пострадали, сообщает РИА Новости.

Отметим, что недавно азербайджанские военные нанесли удар по карабахскому городу Степанакерт. В результате атаки здание МЧС было уничтожено.

Напомним, что бои между силами Армении и Азербайджана продолжаются с 27 сентября. Острая фаза противостояния связана с давним спором, касающимся статуса Нагорного Карабаха. Недавно Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями о том, что за каждую из сторон воюют наемники, в том числе из Сирии.

Отметим, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.