Ереван сообщил о 10 раненых спасателях при обстреле Степанакерта

Степанакерт, 2 октября. Не менее 10 сотрудников спасательной службы Нагорного Карабаха получили ранения при обстреле Степанакерта со стороны азербайджанских военных. Об этом сообщает единый информационный центр Армении.

«В результате обстрела Степанакерта со стороны азербайджанских военных ранены 10 человек. Их жизням ничто не угрожает. В Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли столицу Нагорного Карабаха. В ведомстве также добавили, что на северо-восточном направлении линии соприкосновения были уничтожены самолет и беспилотник Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В настоящее время в регионе идут активные боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Баку и Ереван сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.