Ливийский порт Аз-Зувейтина планирует отгрузить 3,8 млн баррелей нефти

Аз-Зувейтина, 2 октября. Ливийский порт Аз-Зувейтина, расположенный на северо-востоке страны, планирует поставить в октябре 3,8 миллионов баррелей нефти пятью танкерами. Об этом сообщает RT Arabic.

Согласно информации от местного экспедитора, погрузка «черного золота» будет происходить в течение десяти дней. Первые три танкера направят ливийские ресурсы австрийской нефтяной компании OMV, испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol и итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras.

Как отмечают в дочерней компании Национальной нефтяной корпорации (ННК) Arabian Gulf Oil Co (Agoco), экспорт топлива в порту Аз-Зувейтина в нынешних условиях позволит вывести нефтеперерабатывающую промышленность в Тобруке на полную мощность, а именно — 20 тысяч баррелей в день.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подготовке в порту Ас-Сидра погрузки нефти объемом 750 тысяч баррелей.

Напомним, вице-премьер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявили о заключении Соглашения об открытии добычи и экспорта нефти, согласно которому во всех ливийских месторождениях незамедлительно возобновляется добыча ресурса, а также создаются все необходимые условия для обеспечения работы отрасли.

Стоит отметить, что все переговоры по поводу экспорта и нефтедобычи проводятся в рамках деятельности совместной Комиссии по разрешению спорных вопросов, которая была создана по условиям действующего Соглашения. Одной из основных функций работы нового органа является разрешение вопросов экономической интеграции разрозненных ливийских государственных структур. Также задачами членов Комиссии является осуществление контроля за подготовкой единого бюджета, решение разногласий относительно ассигнований, контролирование денежных переводов, выделенных из бюджета обеим сторонам через минфин, изучение жалоб от коммерческих банков в рамках налаживания их связи с Центральным банком, а также рассмотрение вопросов, связанных с государственным долгом.

Кроме того, Комиссия обязана обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта национального ресурса в соответствии с принципами, изложенными в тексте Соглашения.