Меркель рассказала, как остановить войну в Карабахе

Берлин, 2 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха должны добиться перемирия. В ЕС уверены, что силовым методом невозможно нормализовать ситуацию, пишет РИА Новости.

Глава правительства подчеркнула, что в Европе рассматривают введение перемирия как единственный способ для попытки дальнейшего решения острой проблемы.

Напомним, что с 27 сентября начались бои между армиями Азербайджана и Армении. Предметом жесткого конфликта является статус Нагорного Карабаха. Вопрос о его территориальной принадлежности не могут решить еще с 80-х годов.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.