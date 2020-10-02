Эксперты назвали недоработки программы туристического кешбэка

В Общероссийском народном фронте на пресс-конференции «Путешествуем по России, доступность туров и куда отправиться осенью?» указали на низкую информированность граждан о программе кешбэка. Среди причин такой ситуации эксперты назвали быстрый запуск программы, отсутствие централизованной мультиплатформенной рекламы, сообщает корреспондент ФАН.
Напомним, ранее ВЦИОМ представил журналистам результаты опроса среди россиян о программе возврата средств при покупке туров в России. Так, 70% опрошенных слышали об этой опции с кешбэком, 51% респондентов ответил, что «что-то слышал, без подробностей», 30% впервые об этом узнали и только 19% хорошо информированы о данной программе. Кроме того, захотели поучаствовать в данной программе 42% опрошенных, 55% не выразили к ней интереса и 4% затруднились с ответом.
«Времени на подготовку и запуск кешбэка было очень мало, потому что нужно было успеть разработать нормативно-правовую и технологическую базу, завести весь свой турпродукт под кешбэк. Поэтому у туроператоров могло и не хватить времени на активное продвижение самого кешбэка», — сказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.
Эксперт ОНФ, тревел-блогер Виктория Рашина, в свою очередь, убеждена в неэффективности использования бюджета на рекламу программы. По ее словам, не было централизованной кампании, а запущенная реклама шла через блогеров, которые могли вовсе не путешествовать.
«Было бы здорово, чтобы сами люди выкладывали фотографии своих путешествий по России в соцсети, делились впечатлениями. Это всегда лучше пробуждает интерес, чем безликие информационные сообщения», — сказала Рашина.
Куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков сообщил, что на горячую линию Народного фронта по программе кешбэка за приобретение туров по России поступило более двух тысяч звонков. Большинство звонивших граждан поддержали идею стимулирования внутреннего туризма. Но, вместе с тем, они сообщили и о ряде проблем, связанных с программой.
«В частности, это завышение цен некоторыми туроператорами. При попытке забронировать тур или гостиницу в рамках акции люди зачастую сталкивались с тем, что номер в отеле или путевка стоили дороже, чем те же самые позиции при бронировании вне программы», — отметил Полунчуков.
Он также рассказал, что ОНФ запускает проект «Путешествуем по России». На сайте проекта russialike.ru можно найти описание маршрутов, куда поехать и что посмотреть. По словам эксперта, также на сайте будет создан раздел, посвященный проблемам и вопросам, с которыми могут столкнуться россияне при путешествии по стране.
В рамках проекта также объявлен конкурс видеороликов. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно до 15 октября сделать небольшой ролик о путешествии по стране, выложить в Instagram, использовав хештег «russialike» и отметив партнеров ОНФ.
Как пояснил Полунчуков, победители смогут получить туры выходного дня в один из регионов России.
Эксперты также объяснили, почему более половины опрошенных ВЦИОМ россиян заявили о нежелании принимать участие в программе кешбэка. Так, по мнению специалиста по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий Туту.ру Екатерины Сахаровой, причина заключается в слишком высокой стоимости тура. Она напомнила, что на первом этапе кешбэк можно было получить только при покупке путевки на сумму от 25 тысяч рублей.
«Это высокая планка для основной массы людей. Мы проводим регулярно опросы о том, насколько легко граждане могут себе позволить путешествовать, и видим, что 25 тысяч рублей на поездку выходного дня могут себе позволить около 7% россиян, — сказала она. — Сейчас уменьшили срок, нет порога по сумме, и мы ожидаем, что больше людей будут ездить на выходные куда-либо. То есть, возможно, расширится круг людей, которым программа покажется интересной».
Эксперт напомнила, что около 40% россиян в принципе не могут позволить себе поездки, поэтому программа туристического кешбэка может помочь путешествовать тем людям, которые никуда раньше не ездили.
Помощник директора ассоциации «Турпомощь» Яна Романова добавила, что совместно с Ростуризмом ассоциация также открыла свою горячую линию.
«Проанализировав первую линию звонков на горячую линию мы приняли решение о том, чтобы сформировать некий блок ответов на самые популярные вопросы о программе стимулирования внутренних туристических поездок. На трех площадках мы разместили эти ответы. И дальше будем выступать за мультиплатформенность», — рассказала она.
Напомним, первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные суммы возврата средств за поездку: пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при цене путевки от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при ее стоимости от 75 тысяч рублей. Второй этап распродажи туров с кешбэком пройдет с 15 октября по 5 декабря и будет распространяться на поездки до 10 января 2021 года.
Граждане России смогут принять участие в акции, приобретая туристические услуги и оплачивая их также картой «Мир». При этом минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.