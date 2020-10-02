В Общероссийском народном фронте на пресс-конференции‭ «‬Путешествуем по России,‭ ‬доступность туров и куда отправиться осенью‭?» ‬указали на низкую информированность граждан о программе кешбэка.‭ ‬Среди причин‭ такой ситуации эксперты назвали ‬быстрый запуск программы,‭ ‬отсутствие централизованной мультиплатформенной рекламы,‭ ‬сообщает корреспондент ФАН.

Напомним,‭ ‬ранее ВЦИОМ представил журналистам результаты опроса среди россиян о программе возврата средств при покупке туров в России.‭ ‬Так,‭ ‬70%‭ ‬опрошенных слышали об этой опции с кешбэком,‭ ‬51%‭ ‬респондентов ответил,‭ ‬что‭ «‬что-то слышал,‭ ‬без подробностей‭»‬,‭ ‬30%‭ ‬впервые об этом узнали и только‭ ‬19%‭ ‬хорошо информированы о данной программе.‭ ‬Кроме того,‭ ‬захотели поучаствовать в‭ ‬данной‭ ‬программе‭ ‬42%‭ ‬опрошенных,‭ ‬55%‭ ‬не выразили‭ ‬к ней‭ ‬интереса и‭ ‬4%‭ ‬затруднились с ответом.

‭«‬Времени на подготовку и запуск кешбэка было очень мало,‭ ‬потому что нужно было успеть разработать нормативно-правовую и технологическую базу,‭ ‬завести весь свой турпродукт под кешбэк.‭ ‬Поэтому у туроператоров могло и не хватить времени на активное продвижение самого кешбэка‭»‬,‭ — ‬сказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

Эксперт ОНФ,‭ тревел-блогер Виктория Рашина,‭ ‬в свою очередь,‭ ‬убеждена в неэффективности использования бюджета на рекламу программы.‭ ‬По ее словам,‭ ‬не было централизованной кампании,‭ ‬а запущенная реклама шла через блогеров,‭ ‬которые могли вовсе не путешествовать.

‭«‬Было бы здорово,‭ ‬чтобы сами люди выкладывали фотографии своих путешествий по России в соцсети,‭ ‬делились впечатлениями.‭ ‬Это всегда лучше пробуждает интерес,‭ ‬чем безликие информационные сообщения‭»‬,‭ — ‬сказала Рашина.

Куратор проекта ОНФ‭ «‬Путешествуем по России‭» ‬Денис Полунчуков сообщил,‭ ‬что на горячую линию Народного фронта по программе кешбэка за приобретение туров по России‭ ‬поступило более двух тысяч звонков.‭ ‬Большинство звонивших граждан поддержали идею стимулирования внутреннего туризма.‭ ‬Но,‭ ‬вместе с тем,‭ ‬они сообщили и о ряде проблем,‭ ‬связанных с программой.

«В частности,‭ ‬это завышение цен некоторыми туроператорами.‭ ‬При попытке забронировать тур или гостиницу в рамках акции люди зачастую сталкивались с тем,‭ ‬что номер в отеле или путевка стоили дороже,‭ ‬чем те же самые позиции при бронировании вне программы‭»‬,‭ — ‬отметил Полунчуков.

Он также рассказал,‭ ‬что ОНФ запускает проект‭ «‬Путешествуем по России‭»‬.‭ ‬На сайте проекта russialike.ru можно найти описание маршрутов,‭ ‬куда поехать и что посмотреть.‭ ‬По словам эксперта,‭ ‬также на сайте будет создан раздел,‭ ‬посвященный проблемам и вопросам,‭ ‬с которыми могут столкнуться россияне при путешествии по стране.‭

В рамках проекта также объявлен конкурс видеороликов.‭ ‬Для того,‭ ‬чтобы принять‭ ‬в нем‭ ‬ участие,‭ ‬нужно‭ ‬до‭ ‬15‭ ‬октября‭ ‬сделать небольшой ролик о путешествии по стране,‭ ‬выложить в‭ ‬Instagram,‭ ‬использовав хештег‭ «‬russialike‭» ‬и отметив партнеров ОНФ.‭

Как пояснил Полунчуков,‭ ‬победители смогут получить туры выходного дня в один из регионов России.

Эксперты также объяснили,‭ ‬почему более половины опрошенных ВЦИОМ россиян заявили о нежелании принимать участие в программе‭ ‬кешбэка.‭ ‬Так,‭ ‬по мнению специалиста по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий Туту.ру Екатерины Сахаровой,‭ ‬причина заключается в слишком высокой стоимости тура.‭ ‬Она напомнила,‭ ‬что на первом этапе кешбэк можно было получить только при покупке путевки‭ ‬на сумму‭ ‬от‭ ‬25‭ ‬тысяч рублей.‭

«Это высокая планка для основной массы людей.‭ ‬Мы проводим регулярно опросы о том,‭ ‬насколько легко граждане могут себе позволить путешествовать,‭ ‬и видим,‭ ‬что‭ ‬25‭ ‬тысяч рублей на поездку выходного дня могут себе позволить около‭ ‬7%‭ ‬россиян, ‭— ‬сказала она.‭ — ‬Сейчас уменьшили срок,‭ ‬нет порога по сумме,‭ ‬и мы ожидаем,‭ ‬что больше людей будут ездить на выходные куда-либо.‭ ‬То есть,‭ ‬возможно,‭ ‬расширится круг людей,‭ ‬которым программа покажется интересной‭»‬.

Эксперт напомнила,‭ ‬что около‭ ‬40%‭ ‬россиян в принципе не могут позволить себе поездки,‭ ‬поэтому программа туристического кешбэка может помочь путешествовать тем людям,‭ ‬которые никуда раньше не ездили.‭

Помощник директора ассоциации‭ «‬Турпомощь‭» ‬Яна Романова добавила,‭ ‬что совместно с Ростуризмом ассоциация также открыла свою горячую линию.‭

«Проанализировав первую линию звонков на горячую линию мы приняли решение о том,‭ ‬чтобы сформировать некий блок ответов на самые популярные вопросы о программе стимулирования внутренних туристических поездок.‭ ‬На трех площадках мы разместили эти ответы.‭ ‬И дальше будем выступать за мультиплатформенность‭»‬,‭ — ‬рассказала она.‭

Напомним,‭ ‬первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с‭ ‬21‭ ‬по‭ ‬28‭ ‬августа.‭ ‬Туристы могли получить три различные суммы возврата средств за поездку:‭ ‬пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от‭ ‬25‭ ‬до‭ ‬50‭ ‬тысяч рублей,‭ ‬10‭ ‬тысяч рублей при цене путевки от‭ ‬50‭ ‬до‭ ‬75‭ ‬тысяч рублей и‭ ‬15‭ ‬тысяч рублей при ее стоимости от‭ ‬75‭ ‬тысяч рублей.‭ ‬Второй этап распродажи туров с кешбэком пройдет с‭ ‬15‭ ‬октября по‭ ‬5‭ ‬декабря‭ ‬и будет распространяться на поездки до‭ ‬10‭ ‬января‭ ‬2021‭ ‬года.

Граждане России смогут принять участие в акции,‭ ‬приобретая туристические услуги и оплачивая их также картой‭ «‬Мир‭»‬.‭ ‬При этом минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с‭ ‬четырех до‭ ‬двух ночей,‭ ‬минимальная стоимость путевки больше не ограничивается.‭ ‬Максимальный возврат будет составлять‭ ‬20%‭ ‬стоимости тура,‭ ‬но не более‭ ‬20‭ ‬тыс.‭ ‬рублей.