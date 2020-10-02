Петросян полгода прятал от Степаненко новорожденного сына

Москва, 2 октября. Российский юморист Евгений Петросян на протяжении полугода прятал от бывшей супруги Елены Степаненко новорожденного сына. Об этом рассказал друг юмориста Леонид Натапов, передает KP.Ru.

«Не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени», — пояснил Натапов.

При этом молодая супруга юмориста Татьяна Брухунова подтвердила данную информацию. По ее словам, она тщательно скрывала свою беременность, чтобы не возникали лишние разговоры. Брухунова призналась, что намерено размещала в соцсетях снимки годичной давности.

Напомним, Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Позднее стало известно, что Петросян вновь стал отцом.

При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После развода дочь артиста прекратила общаться с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что он не был инициатором развода с Еленой Степаненко.