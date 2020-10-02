Житель Глазго испортил другу первое свидание

Глазго, 2 октября. Житель шотландского города Глазго жестко разыграл своего друга, который пришел в ресторан на первое свидание с девушкой. Об этом сообщает издание Metro.

Так, строитель Ли МакАйвер за полчаса до свидания позвонил в ресторан, представился своим другом Стивеном Дюрандом и попросил официантов принести торт с надписью «Ты выйдешь за меня замуж?». Он сообщил, что собирается сделать предложение своей девушке.

Также МакАйвер подговорил своего приятеля, с которым не знаком Дюранд, чтобы тот поужинал за соседним столиком и снял испорченное свидание на видео.

В разгар общения сотрудники заведения приглушили освещение в зале и принесли Дюранду и его девушке просекко и чизкейк на тарелке с надписью «Ты выйдешь за меня?». На видеозаписи видно, что пара отказывается от блюда и говорит: «Это 100 процентов не наше».

После этого МакАйвер рассказал, что девушка Дюранда не совсем оценила розыгрыш, а сам друг посмеялся, когда понял, что произошло.

Чтобы разыграть друга, МакАйверу понадобилось почти 140 фунтов (13,9 тысячи рублей). 100 фунтов (9,9 тысячи рублей) он дал своему приятелю Майклу Дочерти, чтобы тот поел в ресторане и снял видео, а оставшиеся 40 фунтов (3,9 тысячи рублей) пошли на оплату десерта, шампанского и чаевых.

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