Южноафриканский слон снял устрашающее видео на iPhone туриста

Претория, 2 октября. Слон, проживающий в южноафриканском Национальном парке Крюгера, снял устрашающее видео на iPhone туриста. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале парка.

Судя по кадрам, посетитель парка во время съемки уронил iPhone недалеко от слона. Животное увидело смартфон с включенной камерой и заинтересовалось предметом. Сначала слон отбросил гаджет в сторону. Затем он отошел от смартфона, но после все же решил вернуться и пнуть iPhone. Когда слон махнул хоботом и скрылся из кадра, видео оборвалось.

Пользователи Сети оценили забавный ролик, оставив под ним смеющиеся смайлы. За несколько дней видео со слоном и гаджетом набрало более десяти тысяч просмотров.

«Думаю, он предпочитает Android», — пошутила в комментариях под роликом Donna Hickman.

Национальный парк Крюгера является старейшим в ЮАР — он был основан в 1926 году. Площадь парка составляет около 19 тысяч квадратных километров, а протяженность с севера на юг — 340 километров.

Ежегодно парк посещают более миллиона человек. Сейчас на его территории проживают 1,5 тысячи львов, тысяча леопардов, 2,5 тысячи буйволов, пять тысяч носорогов, в том числе белых, и 12 тысяч слонов.

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