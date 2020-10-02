Политолог объяснил, почему Украина потеряла право на Волынь и Галицию

Киев, 2 октября. Политолог из Польши Конрад Рэнкас оценил перспективы присоединения к Польше территорий, принадлежащих Украине. По мнению эксперта, Киев уже утратил право распоряжаться некоторыми землями, пишет «Украина.ру».

Во время интервью специалист заявил, что на данный момент руководство Польши не вынашивает планов по ирреденте, однако в определенный момент находящиеся в составе Украины территории вернутся под контроль Варшавы. Польская армия не планирует проводить оккупацию, но политики хотят прибрать к рукам новые земли, когда Киев окончательно потеряет власть.

Рэнкас заметил, что остатки нынешней украинской государственности рухнут, и тогда Волынь и Восточная Галиция останутся просто бесхозными. Они будут «нуждаться в мудром управлении», и Варшава возложит эту обязанность на себя.

По мнению политолога, территориальные претензии Польши к Украине более чем оправданы. Дело в том, что на данный момент Киев сохраняет «оккупированные» земли, но не имеет на них прав.

«Не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — объяснил Рэнкас.

Более того, в настоящее время «незыблемость» границ государства постепенно уходит в прошлое. Шотландцы мечтают о возрождении королевства, Каталония требует независимости от Испании, а Ирландия хочет объединения с северными графствами, которые были оккупированы Великобританией. Карта Западной Европы динамична, а значит, и Восточная Европа может быть такой же. Дело в том, что в этом регионе границы были нарисованы искусственно, выразил мнение аналитик.

Пока соседи рассматривают регионы Украины в качестве желанной добычи, политики этого государства рассказывают прессе о своих геополитических амбициях. Как сообщалось ранее, на Украине мечтают провести корабельные стрельбы под Петербургом.