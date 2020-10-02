Эксперт рассказал, зачем «Академик Черский» покинул Мукран

«Северный поток — 2» практически полностью завершен, трубоукладчик «Академик Черский» должен принять участие в его достройке. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Покинуть Мукран

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2», где хранятся трубы для строительства газопровода. Такие данные свидетельствуют из порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Несмотря на то, что судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, трубоукладчик «Академик Черский» должен будет вернуться в порт 8 мая 2021 года.

Спустя несколько часов трубоукладчик еще остается в незначительной удаленности от Мукрана, но он остановился.

Ранее Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.

Достройка «Северного потока»

Как считает Анна Бодрова, вполне возможно, что трубоукладчик направляется как раз к месту достройки «Северного потока — 2». Новостной фон на эту тему не самый спокойный в последнее время, но раз здесь есть какие-то движения, стоит оценивать их позитивно.

«Проект завершен на 97%, и эти оставшиеся 3% очень важны. Они касаются соединительных и испытательных работ по «Северному потоку — 2». Дальше будут работать юристы и бухгалтеры», — пояснила Анна Бодрова.

По мнению эксперта, если предположить, что все пойдет быстро и без проблем, достройка и отладка проекта займет до пяти-шести месяцев. Если будут препятствия, процесс затянется непредсказуемо долго.

«Северный поток — 2» — это необходимость для стабильного экономического развития ведущих экономик Европейского союза. Он никому не навязывался, и рано или поздно будет введен в строй», — уверена Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.