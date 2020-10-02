ВС Армении сбили пять самолетов и три вертолета Азербайджана

Ереван, 2 октября. Бои в районе Нагорного Карабаха не прекращаются. Военные республики Арцах уничтожили три вертолета и пять самолетов, принадлежащих Азербайджану. Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Напомним, что обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось с 27 сентября. Азербайджан и Армении вновь решают с помощью военных действий статус данного региона. Проблема тянется уже несколько десятилетий. В последний раз боестолкновения такого масштаба были в начале 90-х годов.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.