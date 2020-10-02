Чавушоглу назвал турок и азербайджанцев одним народом

Анкара, 2 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турки и азербайджанцы — один народ, передает РИА Новости.

«Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними», — заявил министр.

По его словам, Азербайджан обладает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно вести масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, поэтому Баку не обращался к Анкаре за помощью.

«Нам никаких запросов от Баку не поступало. Но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, мы на него ответим», — добавил Чавушоглу.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные боевые действия между азербайджанскими и армянскими военными.

Территориальный спор между двумя странами из-за Нагорного Карабаха длится более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался силой восстановить контроль на Нагорным Карабахом, что привело к вооруженному конфликту с Арменией.

В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако в Нагорном Карабахе периодически вспыхивают новые столкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.