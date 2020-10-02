Кадыров призвал Навального не заниматься самопиаром

Москва, 2 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал блогера Алексея Навального, который обвинил президента РФ Владимира Путина в своем «отравлении», и призвал его не заниматься самопиаром. Соответствующий пост Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оппозиционер выразил свое субъективное мнение без всяких доказательств, опираясь «на скучные и скупые до фактов доводы». ⠀

«Именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам», — заявил глава Чечни.

Также политик призвал Навального не преследовать свои корыстные цели и не заниматься самопиаром.

«Если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?» — подчеркнул он.

Ранее врачи омской больницы ответили на оскорбление Навального открытым письмом. В нем говорится, что медики боролись за жизнь блогера в условиях постоянного вмешательства третьих лиц и бурной кампании в СМИ.