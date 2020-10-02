В Совфеде предложили поддержать льготами детские оздоровительные лагеря

Москва, 2 октября. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил предоставить льготы детским оздоровительным лагерям из-за пандемии COVID-19. Соответствующее письмо он направил главе правительства Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении ФАН.

«Проблемы связаны с тем, что все подготовительные мероприятия по приему детей летом начинаются с осени предшествующего года: оплата путевки родителями происходит в период марта-мая, а детей принимают в период июня-августа. Такой разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку, и периодом фактического приема детей в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису», — сообщается в документе.

Парламентарий заметил, что в этом году многие детские лагеря готовились к приему детей, но не открылись весной из-за режима повышенной готовности. По его словам, ситуация создала условия, когда денежные средства на подготовку лагеря к сезону и суммы, поступающие от родителей за оплату путевок, были разделены. Сенатор убежден, что следует разработать механизм, при котором детские лагеря будут получать денежные средства на подготовку к сезону не от родителей или туристических фирм, а из иных источников.

По мнению Андрея Кутепова, новый порядок позволит возвращать детским лагерям денежные средства, если отдых ребенка не состоялся. При этом в документе отмечается, что сферу детского отдыха не учли в тех мерах поддержки, которые предусмотрены в России.

Кутепов пояснил, что из тех мер, которые фактически удалось получить детским лагерям, — это субсидия на сохранение штатной численности в размере 12130 рублей на каждого работника. Льготные кредиты под 0% смогла получить одна организация из десяти, а кредит под 2% не получил никто.

В письме также содержится предложение о предоставлении в 2020 году таких мер поддержки, как оплата 50% услуг ЖКХ, освобождение от налога на имущество организаций, субсидия на мероприятия по подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону — 2020.

Кроме того, предлагается рассмотреть и такую меру поддержки, как продление банками программы кредитных каникул до марта 2021 года компаниям, организующим детский и семейный отдых.