Москва, 2 октября. Власти западных стран не заинтересованы в превращении Украины в процветающее государство. Они готовы давать деньги, только чтобы она была очагом напряженности у границ России, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, пишет «Украина.ру».

Парламентарий подчеркнул, что уже неоднократно говорил об отношении Запада к соседнему с РФ государству. Западные страны не станут финансировать реальное восстановление украинской экономики, укрепляя таким образом суверенитет Киева.

По мнению политика, Запад продолжит делать «подачки», только чтобы сохранялся «нарыв» рядом с Россией. О развитии и становлении экономики Украины спонсоры абсолютно не думают.

Дмитрий Белик подчеркнул, что только Россия заинтересована в экономическом развитии соседнего государства.

«Россия, в отличие от европейских и американских партнеров, действительно заинтересована в сильной Украине. В надежном партнере, в мире и процветании страны», — отметил депутат.

Вот только в Киеве не настроены на диалог с Россией, так называемые «патриоты» не делают того, что отвечало бы действительно интересам Украины, выразил мнение Белик.