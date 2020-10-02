Фархад Ибрагимов: В Европе заинтересованы в том, чтобы Кавказ отвернулся от РФ

Последнюю неделю мировое сообщество обеспокоено обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Лидеры России, США, Германии и Франции призывают конфликтующие стороны к немедленному прекращению боевых действий на оккупированной территории. Владимир Путин, Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали руководство Армении и Азербайджана начать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее власти Германии и Франции призывали Россию урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с российским политологом Фархадом Ибрагимовым, который рассказал, почему Европа может быть заинтересована во вмешательстве России в армяно-азербайджанский конфликт.

Европа может быть заинтересована новой провокацией для России

Как считает политолог, нужно рассматривать несколько вариантов того, почему европейские страны заявляют, что Россия должна вмешаться в ситуацию и выступить главным миротворцем в этом конфликте. Эксперт отметил, что Москва не будет портить отношения ни с Ереваном, ни с Баку.

«Европа и Турция считают, что Россия может взять на себя главенствующую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Россия — та страна, которая присутствует на Кавказе, поэтому Москва, как считают некоторые европейские государства, должна вмешаться в ситуацию. Вопрос в том, какие последствия могут ожидать Россию, потому что у нашей страны очень хорошие и тесные взаимоотношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, и, выбрав чью-либо сторону, Россия рискует потерять одного из партнеров», — рассказал Ибрагимов.

Эксперт заявил, что вмешательство России в конфликт между Арменией и Азербайджаном выгодно некоторым европейским политикам.

«Европейцы, конечно, сейчас могли бы быть заинтересованными в том, чтобы устроить какую-то провокацию в отношении Москвы. Некоторые европейские политики захотели бы, чтобы весь Кавказ отвернулся от России и строил более тесные отношения с Западом. Разговоры об этом были. Азербайджан является стратегическим партнером России, Армения — стратегическим союзником нашей страны, и, конечно, есть в Европе и США такие политики-русофобы, считающие, что эту карту нужно давно перекрыть. Есть люди, которые желают, чтобы Россия потеряла свое геополитическое влияние над Южным Кавказом», — предположил Ибрагимов.

Россия — главный миротворец

Политолог считает, что Россия будет придерживаться позиции наблюдателя и ограничится только заявлениями.

По мнению специалиста, Москва понимает, что в случае вмешательства рискует потерять одного из партнеров, поэтому сейчас взяла на себя роль наблюдающего, миротворца.

В России прекрасно осознают необходимость быть предельно аккуратным при ведении внешнеполитических отношений в этом регионе. Поэтому вряд ли Москва будет вестись на какие-либо призывы европейцев, тем более в условиях очень нестабильных взаимоотношений нашей страны с Европой.

Россия не будет задействовать свою армию ни при каких обстоятельствах

Также Фархад Ибрагимов опроверг возможность участия российских военнослужащих в конфликте в Нагорном Карабахе, но предположил, что армянская сторона, возможно, будет этого добиваться.

«Россия ни в коем случае не будет задействовать своих военнослужащих на территории Нагорного Карабаха по той простой причине, что Москва признает территориальную целостность Азербайджана. Это подразумевает, что Карабах и все прилегающие к нему районы являются частью Азербайджана. Некоторые армянские политики были бы заинтересованы в том, чтобы Россия вмешалась в конфликт, поэтому проводят информационную войну против Азербайджана: делают все возможное, чтобы показать миру, что в конфликте виновата именно азербайджанская сторона, что именно Азербайджан начнет войну против Армении».

Политолог подытожил, что Россия ответственно относится к этому вопросу.

«Россия отслеживает конфликт лишь для того, чтобы сложившаяся ситуация не вышла из-под контроля. Власти понимают, что нужно заранее застраховаться от самых негативных сценариев касательно того, чтобы военные действия не перекинулись уже на территорию Армении в рамках границ, признанных ОДКБ и ООН в целом», — сказал Ибрагимов.

27 сентября 2020 года конфликт вокруг Нагорного Карабаха, продолжающийся между Азербайджаном и Арменией уже более 30 лет, разгорелся с новой силой. Страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, который был установлен в мае 1994 года. На территории Нагорного Карабаха продолжаются боевые столкновения. Обе стороны сообщают о жертвах как среди военных, так и среди мирного населения. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.