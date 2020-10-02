Российская идея «надувной армии» оправдала себя в Карабахе

Опыт боевых действий в Нагорном Карабахе доказал правильность оснащения Российской армии надувными макетами военной техники. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировав события на линии соприкосновения в очередном армяно-азербайджанском конфликте.

Почему обе стороны не врали

Своеобразной визитной карточкой нового всплеска боестолкновений в Карабахе стало широкое применение Вооруженными силами Азербайджана барражирующих боеприпасов, часто называемых в Интернете дронами-камикадзе. В Баку регулярно и с удовольствием публикуют видеоролики, демонстрирующие процесс уничтожения такими БПЛА армянской боевой техники.

По азербайджанским данным, к четвертому дню активных боевых действий счет «заминусованных» дронами-камикадзе танков, БМП, автомашин, РСЗО и ЗРК противника шел уже на сотни единиц. Однако армяне утверждали, что понесли куда меньшие потери. Но, с оглядкой на упомянутые азербайджанские видеоролики, в опровержения из Степанакерта и Еревана верилось с трудом.

Все изменил очередной азербайджанский видеоролик, опубликованный 30 сентября. На первый взгляд, он ничем не отличался от предыдущих: на видео БПЛА ВС Азербайджана все так же исправно «гвоздили» армянскую технику. Однако внимательные зрители обнаружили, что как минимум в двух случаях азербайджанские дроны поразили не зенитно-ракетные комплексы «Оса», а… их макеты! Которые до самого момента попадания в них выглядели для операторов БПЛА как абсолютно настоящие ЗРК.

Это неожиданное открытие вполне объясняло, почему эффективность собственных БПЛА азербайджанцы комментировали с восторгом, а армяне — со скепсисом. И при этом обе стороны не врали!..

Война — это путь обмана

Еще Сунь-цзы очень точно подметил: «Война — это путь обмана». Действительно, с древнейших пор участники военных действий уяснили, как много выгод можно получить, если ввести противника в заблуждение. В рамках этого нехитрого правила противоборствующие стороны старались всячески спрятать и замаскировать свои силы, подставляя под вражеский удар разнообразные обманки и ложные позиции.

К началу XXI века военнослужащие современных армий научились не только быстро маскироваться, но и сооружать макеты военной техники, весьма похожие на оригиналы. Десяток бойцов при помощи подручных материалов способны буквально за час настолько преобразить обычный грузовик, что любой оператор БПЛА примет его за ЗРК.

Как известно, лучшая импровизация — та, что заранее подготовлена. Поэтому многие армии мира озаботились созданием сборно-разборных макетов военной техники, выпускаемых в промышленных масштабах на предприятиях ОПК. В начале XXI века с легкой руки российских разработчиков основным трендом стали макеты надувные, позволяющие за считанные минуты развертывать целые «танковые роты», «авиаэскадрильи», а также «артиллерийские батареи» и «дивизионы ЗРК».

Вооруженные силы Армении тоже не остались в стороне от многообещающей идеи «надувной армии». Правда, ресурсов, чтобы осилить затею исключительно собственными силами, у Еревана не нашлось. Пришлось вступать в коллаборацию с поляками.

27 марта 2013 года в Варшаве руководитель польской компании Lubawa S.A. Марчин Кубица и начальник управления оборонной промышленности Министерства обороны Армении Мурад Исаханян подписали соглашение о создании на территории закавказской республики совместного предприятия Lubawa Armenia. Его торжественно открыли 16 октября 2014 года. Основным назначением этого ЗАО стало производство многофункциональных маскировочных и деформирующих сетей. Параллельно на совместном предприятии был развернут выпуск «ложных целей» — пневмомакетов военной техники.

Сколько в точности надувных «танков», «БМП», «ЗРК» и прочей подобной продукции поставила за последующие годы Lubawa Armenia, неизвестно. Но очевидно, что в условиях нарастающей конфронтации с Баку (в апреле 2016-го ахнула «Четырехдневная война», во время которой азербайджанцы впервые массово применили ударные БПЛА) востребованность пневмомакетов военной техники в ВС Армении должна была многократно возрасти.

Словом, не исключено, что приличная часть армянской военной техники, зачисленной Баку в раздел уничтоженной, на деле является надувными сюрпризами от «Любавы». Это вполне объясняет, почему армянские бронетехника и ЗРК в зоне боевых действий продолжают активно действовать до сих пор, несмотря на мощные артудары азербайджанцев и массовое применение ими ударных БПЛА.

Как следствие, на шестой день с момента текущей эскалации армяно-азербайджанского конфликта ВС Азербайджана все еще не могут проломить оборону армян на линии соприкосновения в НКР. И это при том, что азербайджанцы задействовали в своей наступательной операции беспрецедентное для региона количество сил и средств, которым, к тому же, оказывает серьезную поддержку турецкая сторона…

Добавим, что себестоимость надувных макетов военной техники ниже таковой у барражирующих боеприпасов. То есть война азербайджанцев с изделиями ЗАО «Lubawa Armenia» выгодна армянам не только с чисто военной точки зрения, но и с экономической.

Российские законодатели мод

Теперь самое время вернуться к законодателям мод в области надувных макетов военной техники — россиянам. В РФ созданием пневмомакетов занимается научно-производственное предприятие «РусБал» («Русский баллон»). На рынок маскировки это предприятие вышло еще в 1996 году. За последующие годы НПП разработало порядка 80 изделий средств имитации и более 10 изделий средств скрытия.

Пневмомакеты «РусБала» сделаны из водонепроницаемой ткани и в свернутом виде весьма компактны. Они не только детально воспроизводят внешний вид военной техники, но и способны имитировать радиолокационный, а также тепловой фон настоящих танков, БМП, бронетранспортеров, РСЗО, армейских автомобилей, самоходных артиллерийских установок, оперативно-тактических ракетных комплексов, ЗРК и так далее. То есть на экранах РЛС и тепловизоров такие ложные цели будут неотличимы от настоящей военной техники.

Многие изделия НПП «РусБал» созданы по модульному принципу, что позволяет менять внешний вид макетов, придавая им больше визуальной «подлинности». Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и прочие «бонусы». В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты легко транспортируются автомобильным, морским и воздушным транспортом.

НПП осуществляет поставку своей продукции как в интересах Министерства обороны России, так и рамках военно-технического сотрудничества зарубежным заказчикам. Не исключено, кстати, что и армянским тоже.

При этом Россия не только наладила у себя выпуск обширной линейки пневматических макетов военной техники, но и создала в частях подразделения, специально предназначенные для обслуживания и оперативного развертывания таких макетов. В качестве примера можно привести бывший 45-й отдельный инженерно-саперный полк, в котором автор этих строк побывал в июле 2011 года.

Помнится, тогда на меня произвело неизгладимое впечатление зрелище того, как четыре бойца с помощью компрессора, полудюжины кольев, топора и такой-то матери приводили в боевое положение любой «дутыш» буквально за 5 минут. За пару часов полк мог развернуть надувной «дивизион ЗРК С-300». Причем имитацию невозможно было бы отличить от настоящего дивизиона даже при длительном наблюдении из космоса.

В июне 2017 года 45-й отдельный инженерно-саперный полк превратился в 45-й инженерно-маскировочный полк, предназначенный для выполнения наиболее сложных инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, скрытия и имитации критически важных объектов.

«Надувная армия Путина»

Лет девять тому назад британская The Daily Mail опубликовала ироническую заметку про «резиновую мощь» Российской армии. Мол, Россия лишь на словах располагает передовыми вооружениями, а на самом деле насыщает войска надувными макетами военной техники. После этого о «надувной армии Путина» в зарубежной, да и в отечественной оппозиционной прессе шутили неоднократно, всякий раз ставя под сомнение целесообразность выпуска в больших количествах надувных макетов военной техники.

Что ж, похоже, история с ударами азербайджанских БПЛА по армянским ложным целям наконец-то дала четкий ответ на вопрос, нужно ли иметь пневмомакеты в армейском арсенале XXI века. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним.