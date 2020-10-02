Суперкар Бэтмена с украинскими номерами заметили в Монако

Монако, 2 октября. Жители Монако обнаружили на улицах города легендарный бэтмобиль, на котором в фильме разъезжал супергерой в костюме летучей мыши, пишет автопортал Topgir.

Неожиданная находка вызвала ажиотаж среди местного населения. Очевидцы, с удовольствием фотографировавшие эффектный автомобиль, заметили, что машина с украинскими номерами.

Как сообщается, это оказался один из трех автомобилей, построенных для фильма «Бэтмен» 1989 года с Майклом Китоном в главной роли. Авто собрали на базе Chevrolet Caprice и оснастили двигателем V12 от семерки BMW 1994 года.

Украинские номера объясняются тем, что к новому владельцу в Монако бэтмобиль попал после реставрации на Украине. А в автосервис Киева суперкар приехал из Литвы. Если бы не введенный из-за пандемии коронавируса карантин, бэтмобиль оказался бы в Монако гораздо раньше — еще в первой половине 2020 года. В итоге границу Монако он пересек только осенью, сразу же обратив на себя внимание публики.