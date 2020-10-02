На Украине разворовали деньги на закупку аппаратов ИВЛ

Киев, 2 октября. Все деньги, которые Украина должна была направить на закупку аппаратов ИВЛ, разворовали, а оборудование так и не было приобретено. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире канала NewsOne.

«Сегодня я с ужасом прочитала что весь «ковидный» фонд, все эти миллиарды не пошли на покупку ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. <…> Вы представляете себе размер карманного использования, или, как в народе говорят, воровства?» — возмутилась она.

По словам Лукаш, глава украинской Счетной палаты заявлял, что медицинскую технику в итоге купили меценаты. В связи с этим экс-министр считает необходимым потребовать у Киева отчет по ситуации со здравоохранением и с другими сферами, пишет «ПолитНавигатор».

«Мы должны сейчас потребовать от власти отчетов о состоянии медицины, о состоянии армии, о состоянии служб, занятых спасением и пожаротушением. Этого никто не хочет делать, нам показывают заявления власти о том, что «все хорошо», — подытожила Лукаш.

Ранее стало известно, что официальный Киев попросил помощи у международного сообщества в связи с «кризисом медикаментов». Как оказалось, украинские медики столкнулись не только с нехваткой лекарств, но и с дефицитом вакцин от дифтерии, столбняка и коклюша.