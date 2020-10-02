Пасечник рассказал, как жители ЛНР становятся россиянами

В новом выпуске «Глава о важном» Леонид Пасечник рассказал о процессе паспортизации в Луганской Народной Республике и о количестве жителей республики, ставшими уже официально гражданами Российской Федерации.

— Леонид Иванович, как вы оцениваете темпы интеграции Луганской Народной Республики с Российской Федерацией?

— Интеграция с Российской Федерацией — это наш неизменный вектор, с которым мы определились и который мы выбрали еще в 2014 году. На сегодняшний день интеграционные процессы с Россией набирают максимальные темпы. Та интеграционная программа, которая уже не один год действует на территории республики, охватывает интересы всех категорий и слоев населения республики, а также большую часть сфер нашей жизнедеятельности. Те направления развития, которые реализовываются у нас в республике, они все без исключения направлены на интеграцию с Российской Федерацией.

— В минувшем году у жителей Донбасса появилась возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Как вы оцениваете такой шаг со стороны России?

— Данное решение было принято президентом Российской Федерации исходя их гуманитарной необходимости, из гуманитарной целесообразности, потому что еще в 2014 году Украина лишила возможности жителей республик Донбасса реализовывать свои гражданские права. Хочется отметить, что данный гуманитарный шаг в сторону республик Донбасса — далеко не первый шаг со стороны братской России. Как пример могу привести, что в октябре текущего года на территорию нашей республики из России заходит очередной, сотый по своему счету, гуманитарный конвой.

— Сразу после подписания президентом Российской Федерации указа вами были даны распоряжения министерствам и ведомствам республики организовать процесс паспортизации. Насколько все службы и ведомства справились с поставленной задачей?

— Действительно, сразу же после выхода указа президента Российской Федерации мною были отданы соответствующие распоряжения министерствам и ведомствам о более плотном, полном и эффективном взаимодействии в данном вопросе. Хочу сказать, что на сегодняшний день это поручение выполнено в полном объеме и процесс подачи документов для получения гражданства Российской Федерации организован и запущен. Мы помним, что в первые месяцы, буквально после выхода указа президента Российской Федерации, были огромные очереди возле пунктов приема документов, и жители нашей республики вынужденно записывались в эти очереди буквально «на коленке». Однако еще раз повторюсь: на сегодняшний день этот процесс организован и он действует без каких-либо там задержек и заминок.

— Как распределили функции министерства и ведомства?

— В этом вопросе нами была проделана огромная работа, и функции распределились следующим образом. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики организовало механизм перевода документов с одного языка на другой. Министерство юстиции предоставляет услуги по заверению копий документов и выписок из них.

Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организованы пункты прима документов для принятия в гражданство Российской Федерации. После этого сотрудниками МВД осуществляются проверка документов на их соответствие существующим требованиям и доставка этих документов на территорию Российской Федерации для дальнейшей проверки и подготовке к выдаче непосредственно документа, то есть паспорта гражданина Российской Федерации.

Министерство связи и массовых коммуникаций разработало и запустило электронную очередь, что, в общем-то, позволило эффективно упорядочить процесс подачи документов Российской Федерации.

Государственным банком республики были организованы пункты оплаты за государственные услуги, связанные с получением паспорта Российской Федерации.

Министерством инфраструктуры и транспорта были организованы специальные рейсы, которые шесть дней в неделю доставляли (на сегодняшний день доставляют) наших граждан на территорию Российской Федерации для получения паспорта непосредственно гражданина Российской Федерации.

Министерство здравоохранения на постоянной основе осуществляет медицинское сопровождение указанных специальных рейсов.

И, наконец, министерство государственной безопасности совместно с государственным таможенным комитетом занимается вопросами и выполняет функции упрощенного пропуска через государственную границу нашей республики указанных специальных рейсов подвоза наших граждан на территорию России к пунктам выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.

Хочется отметить, что подобное взаимодействие между министерствами и ведомствами позволило сделать этот процесс наиболее простым, эффективным и доступным для наших граждан.

— Есть ли какая-либо социальная поддержка для граждан республики, в том числе для льготных категорий, при оформлении документов на получение гражданства Российской Федерации?

— Самой большой поддержкой для наших граждан явилось принятие закона, который освободил жителей Донбасса от уплаты пошлин за получение гражданства Российской Федерации, размер которой составляет 3,5 тысячи российских рублей. Стоит отметить, что для жителей прифронтовых районов, для малоимущих семей, для участников боевых действий и иных лиц, которые пострадали в результате военной агрессии Украины, работает фонд «Созидание», который также оплачивает государственные пошлины за получение паспортного документа и иные расходы, связанные с получением паспорта. И также для малоподвижных граждан нашей республики организованы выездные бригады, которые получают документы непосредственно на дому у желающего подать документы на получение паспорта Российской Федерации.

— Как в целом вы можете оценить процесс паспортизации и темпы паспортизации, а также отношение наших людей к получению гражданства Российской Федерации?

— Насколько я знаю, на сегодняшний день паспорт гражданина Луганской Народной Республики получило уже более 500 тысяч человек. Паспорт гражданина Российской Федерации получило более 150 тысяч жителей нашей республики. Цифры говорят сами за себя. Однако та электронная очередь, которая существует на сегодняшний день, и то количество подаваемых документов для получения как гражданства Луганской Народной Республики, так и гражданства Российской Федерации, говорят о том, что количество желающих не уменьшилось.

Мы в свою очередь, как государственные служащие, как руководство республики, делаем все возможное для того, чтобы процесс получения паспортного документа гражданина Российской Федерации, паспорта гражданина Луганской Народной Республики был максимально простым, эффективным и доступным для наших граждан.