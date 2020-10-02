Смертельное ДТП помешало туристам из РФ попасть на рейс в Анталье

Анталья, 2 октября. Автобус с 12 российскими туристами по пути в аэропорт попал в аварию на турецком курорте Кунду в провинции Анталья. Несколько пассажиров получили различные травмы, одна россиянка была госпитализирована. Об этом сообщило издание Iha.

Источник отмечает, что туристы из РФ направлялись из отеля в Белеке трансфером в аэропорт. По пути автобус столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся навстречу. В результате этого путешественники так и не смогли попасть на рейс. Легковую машину от удара отбросило на обочину, водитель оказался зажат внутри из-за сильной деформации транспортного средства. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, находившегося за рулем.

Помимо водителя туристического автобуса, которому была оказана медпомощь прямо на месте, еще несколько россиян получили травмы. Наиболее пострадавшую в аварии пассажирку доставили в больницу. Сотрудники турецкой полиции приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о погибшей туристке из РФ в результате наезда автобуса в Анталье. Еще одна россиянка утонула в конце сентября во время отпуска в Турции.