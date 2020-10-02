Военный эксперт рассказал, как русские подлодки напугали командование США

Командование ВМС США напугали перспективные российские подлодки, которые позволили преодолеть «недосягаемость» американских субмарин, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что Соединенные Штаты Америки потеряли полное превосходство и перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации российских подлодок.

«Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — приводит его слова Business Insider.

Несмотря на то, что российский флот сейчас располагает меньшим количеством субмарин, чем было во времена Советского Союза, сами подлодки стали современнее, бесшумнее, стали обладать большей автономностью и получили возможность наносить удары по наземным целям, что было продемонстрировано во время сирийской операции.

По этой причине командование ВМС США заявляет о необходимости «как можно быстрее подготовиться к подводной войне». Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны. По словам российского военного эксперта, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, заявление вице-адмирала Кодла «злободневное и действительно подтверждает, что командование американских ВМС напугало бурное развитие российского подводного флота».

«Действительно, в части повышения качества российского подводного флота мы шагнули далеко вперед, особенно по сравнению с подводным флотом СССР. И сейчас, путем титанических усилий наших конструкторов и производственников, удалось преодолеть отставание в технологиях и выйти на уровень современных атомоходов и США, и Франции, и Великобритании. Мы сократили отставание за счет выхода на передовые позиции по уровню шумности, за счет усиленной гидролокации — мы можем определять лодку противника, несмотря на скрытность, за счет увеличения глубины погружения, за счет маневренности и скорости, за счет отработанной системы оружия», — утверждает военный аналитик.

Собеседник ФАН отмечает, что на современные подводные лодки проекта «Ясень-М» уже сразу на верфи будут устанавливаться гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», которые будут способны не только выжигать авианесущие ударные группировки ВМС США, но и наносить удары по наземным целям.

«По эффективности наши лодки четвертого поколения очень хороши, особенно в сравнении со стратегическими лодками США типа Ohio. Что касается многоцелевых, то наши атомоходы типа «Ясень-М» находятся на уровне Virginia и Sea Wolf, которые, можно сказать, являются гордостью Америки, но стоят намного дороже, чем наши. Атомные субмарины — это вершина технического прогресса, и здесь оценка американского офицера верна и объективна», — продолжает Василий Дандыкин.

Тем не менее эксперт уверен, что за всеми комплиментами, отпускаемыми американскими военачальниками российскому флоту, кроется желание «отщипнуть достаточно увесистый кусок американского бюджетного пирога».

«Не секрет, что аппетиты в США большие по части развития всего флота. Например, Дональд Трамп заявлял, что впереди ВМС ждет увеличение боевых единиц, так как Америке нельзя уступать Китаю, хотя последний по численности флота уже далеко впереди. Но по части атомоходов они собираются строить модернизированные РПКСН Virginia. Очевидно, что они не в большом количестве, но будут строить. Поэтому все эти сентенции приведут к противостоянию в подводных технологиях. Русские впереди, русские вышли на тропу войны и могут быть опасными, заявляют американцы. Да, конечно, могут, и это особенно произойдет к концу нашей судостроительной программы в 2027 году, когда войдет в строй то, что заложено и строится», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, военные США ранее не раз жаловались на то, что российские подводные лодки лишили их флот «тихой гавани». Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис сообщал, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с «более смертоносными системами вооружения», из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее.