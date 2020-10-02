Армия Азербайджана уничтожила здание МЧС в Степанакерте

Степанакерт, 2 октября. Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил на странице в Facebook, что войска Азербайджана нанесли удар по Степанакерту. Корреспондент Игорь Жданов в своем Telegram-канале заявил, что в результате атаки было уничтожено здание МЧС.

На опубликовано им видео также продемонстрированы последствия удара и по другому объекту, находящемуся рядом. Корреспондент побывал внутри, где помимо выбитых окон и груды мусора, видна пробитая стена.

Напомним, что бои между Азербайджаном и Арменией начались с 27 сентября. Камнем преткновения стал статус Нагорного Карабаха. Данный район стал предметом жесткого противостояния еще с конца 80-х годов.

Отметим, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.