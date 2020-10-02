Махатма Ганди: как один человек изменил судьбу Индии

Сегодня, 2 октября, Индия отмечает общенациональный праздник Ганди Джаянти — день рождения Махатмы Ганди.

Мохандас Карамчанд Ганди родился 151 год назад — 2 октября 1869 г. в Порбандаре, штат Гуджарат.

15 июня 2007 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую 2 октября Международным днем ненасилия. В ней подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия» и стремление «обеспечить культуру мира, терпимости, взаимопонимания и ненасилия». Именно Ганди довел до логического завершения принцип «ахимса» (ненанесение вреда).

Наверное, каждый человек знает, хотя бы в самых общих чертах, историю Махатмы Ганди — простого человека в сандалиях и скромной одежде, который привел Индию к независимости от Британской Империи. Однако часто забывают, что борьба против колониального владычества длилась не одно десятилетие. О том, как развивалась эта борьба и сколько времени занял мирный путь — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Борьба за независимость Индии шла десятки лет, и только после Второй Мировой Войны Великобритания обессилела настолько, что сочла более выгодным расстаться со строптивой колонией, нежели удерживать ее. Долгие годы и даже десятилетия ни Ганди, ни Неру, ни кто-либо другой из лидеров борьбы за независимость даже не ожидали, что успеют увидеть ее результаты. В написанной в 1935 «Автобиографии», сорокашестилетний Джавахарлал Неру не раз говорит о том, как он надеется, что хотя бы его дети увидят независимую Индию.

1917 год — Чампаран Сатьяграха

В 1917 году в России пришла к власти партия большевиков и состоялась Великая Октябрьская революция. Началось строительство нового, коммунистического государства.

А в далекой Индии, в деревне Чампаран в том же году лендлорд вынуждал крестьян выращивать индиго, которое было товарной культурой, но спрос на него снижался. В довершение всего они были вынуждены продавать свой урожай плантаторам по фиксированной цене. Фермеры обратились за помощью к Ганди.

Проводя стратегию ненасильственной агитации, Ганди застал администрацию врасплох и успешно добился уступок от властей. Эта кампания, состоявшаяся через два года после его возвращения в Индию из Южной Африки, дала ему широкое признание среди индийцев.

1918 год — Кхеда Сатьяграха

В 1918 году Совет народных комиссаров издал декрет о том, что «социалистическое отечество в опасности», а эсерка Фани Каплан стреляла в Ленина. Расстреляна царская семья.

Тем временем, в Индии фермеры района Кхеда обратились к британской администрации с просьбой о понижении налогов, так как в 1918 году регион сильно пострадал от наводнения. Когда британцы не обратили внимания на просьбы, Ганди возглавил протесты сельхозрабочих. Он велел им воздерживаться от уплаты налогов, несмотря ни на что. Позже британцы сдались и снизили налоговую ставку, чтобы получить хоть что-то.

Джавахарлал Неру впоследствии с горечью вспоминал этот период, так как даже после снижения налога для многих фермеров он оставался непосильным. Те же, кто оплачивал его лишь частично, лишались и денег, отданных правительству, и земли, так как засчитывался только полностью погашенный налог.

1919 год — Движение за отказ от сотрудничества

Юная Советская Россия подверглась экономической блокаде со стороны Антанты. Войска белых с красных с переменным успехом то сдают, то занимают значимые города и регионы. Предсказать победителя едва ли бы взялся кто-то из современников.

А в Индии Махатма Ганди начинает знаменитое «Движение за отказ от сотрудничества». Он призвал индийцев к гражданскому неповиновению — ненасильственному, но тем не менее действенному способу противостояния власть предержащим. Он считал, что англичане преуспели в Индии только благодаря тому, что жители страны подчинились их администрации. Ганди призвал людей проявлять единство, ненасилие и уважение к человеческой жизни. Британцы начали силовое подавление движения гражданского неповиновения. Ганди было запрещено посещать Дели, однако, следуя политике несотрудничества, он отправился в столицу и был арестован.

13 апреля 1919 года британский офицер Дайер приказал своим войскам открыть огонь по мирному собранию на площади Джаллианвалабаг в городе Амритсар, где были женщины и дети. Выходы с площади были перекрыты и многие, спасаясь от пуль, прыгали в колодец, в котором в итоге и утонули. Погибли сотни невинных индийцев. Инцидент известен как «Джаллианвалабагская резня». Но даже после этой трагедии, Ганди продолжал призывать жителей страны использовать любовь против ненависти англичан. Он убеждал индийцев воздерживаться от всех видов насилия и объявил голодовку, когда повсеместно в стране начали вспыхивать беспорядки.

1920 год — движение «Халифат»

В России в самом разгаре гражданская война. Части Красной Армии и союзных им на там момент махновцев наступают на Крым — последний оплот белогвардейцев на юге страны.

Тем временем, Индия, вопреки обещаниям британцев, не получает независимость после окончания Первой Мировой войны. Даже не смотря на поддержку, которую она оказала империи. Ганди начинает движение «Халифат».

Он считал, что индуисты и мусульмане должны объединиться для борьбы с колонизаторами и призывал обе общины проявить солидарность и единство. Критики и политические противники Ганди не раз обращали его внимание на тот факт, что Индия — многоконфессиональная страна и помимо индуистов и мусульман еще есть христиане, сикхи и джайны. Если придерживаться политики равенства и единства, то все они должны быть вовлечены в борьбу за независимость страны. Однако Махатма Ганди не принял этот аргумент. Как полагают многие исследователи, из-за того, что недостаточно хорошо успел разобраться во внутренней политической ситуации в Индии после возвращения из Южной Африки.

Несмотря на противодействие со стороны многих лидеров, Ганди сумел заручиться поддержкой мусульман. Но, когда движение «Халифат» прекратилось, все результаты его усилий исчезли. Как отмечали многие современники, именно оно дало толчок к религиозной радикализации индийских мусульманских лидеров того времени.

«Благодаря тому, что в 1921 году движение "Халифат" получило широкую известность, в политической борьбе приняло активное участие большое число мусульманских религиозных лидеров. Они придавали движению определенный религиозный оттенок, и мусульмане в целом находились под его сильным влиянием. Многие западные мусульмане, не отличавшиеся особым религиозным складом ума, начинали отращивать бороду и во всем остальном подчиняться догматам Православия. Влияние и престиж мулл, которые постепенно снижались из-за новых идей и прогрессивной вестернизации, снова начали расти и доминировать в мусульманской общине. …Ганди-джи (уважительное обращение в хинди — прим. переводчика) … уделял самое большое внимание муллам», — писал Джавахарлал Неру в «Автобиографии».

1921 год — Сварадж

В Советской России закончилась гражданская война. Правительство начало проводить в жизнь новую экономическую политику, известную под аббревиатурой НЭП.

Тем временем, концепция отказа от сотрудничества стала очень популярной и распространилась по всей Индии. Ганди расширил это движение и сосредоточился на Сварадже — отказе от британских товаров, в том числе европейской одежды и полотна.

Он также считал, что индийцы должны увольняться с государственной службы, бросать учебу в британских институтах и прекратить практику в судах. Однако жестокое столкновение в городе Чаури-Чаура штата Уттар-Прадеш в феврале 1922 года вынудило Ганди внезапно прекратить движение. Он был арестован 10 марта 1922 года и осужден за подстрекательство к мятежу. Его приговорили к шести годам тюремного заключения, однако через два года он был досрочно освобожден.

1927-1930 гг. — Комиссия Саймона и «Поход за солью»

Прошло три года со смерти Ленина. В СССР утвержден принцип пятилетнего планирования и широко отпраздновано десятилетие Октябрьской революции.

А Лондон в 1927 году наконец согласился на проведение конституционных реформ в Индии и назначил сэра Джона Саймона главой новой комиссии по проведению их в жизнь. Удивительно, но в комиссию не вошло ни одного индийца.

В ответ на назначение комиссии Саймона Ганди призвал британское правительство предоставить Индии статус доминиона. В случае невыполнения этого требования англичане должны были столкнуться с новой кампанией несотрудничества, цель которой — полная независимость страны. Резолюция была отклонена англичанами. Партия «Индийский национальный конгресс» и Махатма Ганди объявили 26 января 1930 года первым Днем независимости страны и провели торжества по этому случаю.

«Поход за солью» начался в марте 1930 года — это был протест против повышения налога на соль британской администрацией. Ганди отправился пешком из Ахмедабада в Данди. Через 24 дня он и его сторонники достигли морского побережья, выпарили собственную соль и начали раздавать ее всем нуждающимся.

Эта акция привела к аресту всех сколько-либо значимых лидеров партии «Конгресс», включая кратковременные задержания их жен и других членов семьи. Сам Ганди не был арестован, потому что власти не хотели повторения общенациональных беспорядков и еще большей романтизации его образа. Результатом «Похода за солью» стал пакт Ганди-Ирвина и проведение ряда англо-индийских конференций «за круглым столом».

1930-1932 гг. — Конференции «За круглым столом»

Политбюро ЦК ВКП(б) издает постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». Подписан Указ о расширении системы трудовых лагерей. Сосредоточенные до 1928 года в основном вокруг побережья Белого моря, они находятся теперь в ведении ГУЛАГа (Главного управления лагерей), подчиняющегося ОГПУ.

После заключения пакта Ганди был приглашен англичанами на конференции «круглого стола». В то время как он настаивал на независимости Индии, британцы подвергали сомнению его мотивы и просили не говорить от имени всей нации. Они пригласили многих религиозных лидеров различных конфессий и в том числе Б.Р. Амбедкара представлять интересы неприкасаемых Индии.

Британцы обещали множество прав различным религиозным группам, а также низшим кастам. Опасаясь, что этот шаг еще больше разделит Индию, Ганди объявил голодовку. В конечном итоге, он снова был арестован, а конференции «круглого стола» прекратили свою деятельность.

10 лет прошло в арестах, политических дебатах и ожидании.

1942-1945 гг. — Движение «Уходите из Индии»

СССР сражается с фашистской Германией. От осады Сталинграда и неудачной харьковской операции до освобождения Восточной Европы, захвата Берлина и победы в Великой Отечественной Войне — это годы бесконечных смертей и неумолимой борьбы.

К середине 1942 года японские войска приблизились к границам Индии и мировые державы усилили давление на англичан, чтобы решить вопрос о будущем страны до окончания Второй мировой войны.

8 августа 1942 года на Бомбейской сессии Комитета Всеиндийского Конгресса Махатма Ганди внес резолюцию о начале движения за выход из Индии. Выступая перед толпой на мумбайской площади Говалиа, он сказал:

«Вот мантра, которую я даю вам. Вы запечатлеете ее в своем сердце и пусть каждый ваш вздох дает ей выражение. Мантра — делай или умри. Мы либо будем свободны, либо погибнем пытаясь».

В своей речи на площади Говалиа, Ганди упомянул и русскую революцию.

«Я много читал о французской революции. Произведения Карлейля я читал в тюрьме. Я испытываю огромное восхищение французским народом. Пандит Джавахарлал рассказал мне все о русской революции. Но я считаю, что хотя их борьба была за народ, это не было борьбой за настоящую демократию, которую я предполагал. Моя демократия означает, что каждый человек сам себе хозяин»

В ночь на 9 августа все высшие руководители партии «Конгресс», включая Джавахарлала Неру, Абула Калама Азада и Махатму Ганди, были арестованы по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Они оставались в заключении до конца Второй мировой войны в 1945 году без суда и следствия. Партия Индийский национальный конгресс была объявлен вне закона, ее офисы подверглись обыскам, а все банковские счета были заморожены. Среди тех, кто умер в заключении, была жена Ганди, Кастурба.

В 1944 году британцам удалось прекратить большинство гражданских инициатив и демонстраций. Чего они не смогли подавить, так это идею не подлежащей обсуждению полной свободы для страны, о которой говорил Махатма Ганди на площади Говалиа.

Не смотря на продолжавшуюся политику ненасилия, движение «Уходите из Индии» сопровождалось большим количеством актов вандализма, направленных против железнодорожных станций, телеграфных контор, правительственных зданий и других эмблем и учреждений колониального правления. Широко применялся саботаж, особенно чувствительный для империи с учетом потребностей военного времени. Правительство возложило ответственность за эти акты насилия на Ганди, предполагая, что они были преднамеренным результатом политики «Конгресса».

К концу Второй мировой войны положение Великобритании в мире резко изменилось и требование независимости больше нельзя было игнорировать. Летом 1945 года, через три года после начала кампании «Уходите из Индии», большинство заключенных были освобождены.

1947 год — Независимость, которую Ганди не праздновал

Разрушенное войной сельское хозяйство СССР не смогло обеспечить страну продовольствием. Около полутора миллиона человек умерли от голода.

15 августа 1947 года Индия получила независимость. Ганди отказался участвовать в каких-либо празднествах по этому поводу, считая разделение Индии и Пакистана и вызванную им резню — величайшей трагедией.

«Я не могу радоваться 15 августа. Я не хочу вас обманывать. Но в то же время я не буду просить вас не радоваться. К сожалению, та свобода, которую мы получили сегодня, содержит также семена будущего конфликта между Индией и Пакистаном. Как же мы можем зажечь светильники?», — писал Ганди в июле 1947 года.

Он прилагал все усилия, чтобы лично успокоить людей из индуистской и мусульманской общин и призывал их прекратить насилие. Лорд Маунтбеттен (последний вице-король Индии), отмечая его деятельность, писал:

«В Пенджабе, где у нас есть 55 тысяч солдат — крупномасштабные волнения. В Бенгалии наши силы состоят из одного человека, и там нет беспорядков».

15 августа Ганди отметил 24-часовым постом, молитвой и прядением.

«Мой способ праздновать великие события, такие как сегодняшнее — это благодарить Бога за это и, следовательно, молиться», — писал он своей подруге Агате Харрисон.

Когда один из индийских лидеров посетил Ганди и поздравил его с восстановлением мира в городе, тот сказал, что он не будет удовлетворен «до тех пор, пока индуисты и мусульмане не почувствуют себя в безопасности в обществе друг друга и не вернутся в свои собственные дома, к жизни, как раньше».

Ганди был убит в Дели в январе 1948 года индуистским экстремистом. Однако его идеи по-прежнему остаются актуальными, а способ политической борьбы, подразумевающий отказ от жестокости и насильственных методов, до сих пор является важной частью мирового исторического наследия. Методы Ганди — такие как голодовка и сидячий мирный протест — по сей день применяются в индийской политике.