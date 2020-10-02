Михаил Мейер: Эрдоган в Карабахе рискует перехитрить сам себя

Президент Турции Реджеп Эрдоган посмел укорить своих коллег-президентов из России, США и Франции в «игнорировании проблемы Нагорного Карабаха» на протяжении последних 30 лет. Он сделал это после того как Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Однако сам Эрдоган, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе, ничего толком сделать не может, и вся нынешняя риторика турецкого лидера в отношении карабахского конфликта — это очередная попытка поднять авторитет в собственной стране, уже изрядно подмоченный.

Да, Эрдоган был весьма популярен в Турции в первые годы и даже десятилетия своего правления. Но потом неудачный заговор против него привел к тому, что он начал всех сажать, что, конечно, еще свежо в памяти турок.

Главная черта президента Турции — чрезвычайное самолюбие. Он очень рано начал политическую карьеру, и ситуация для него тогда была более чем благоприятной. Эрдоган очень быстро сделал решающие шаги к посту премьер-министра и президента, по сути став полноправным хозяином страны. Вероятно, он полагает, что такое положение вещей сохранится в Турции до конца его жизни. Но с 2016 года он ведет недальновидную внешнюю, а особенно внутреннюю политику.

Помню, я видел сюжет, как Эрдоган на улице вступил в перепалку с человеком, который курил в неположенном месте. Ну какое дело может быть президенту, курит там кто-то или не курит? Разве это уровень руководителя страны? Но того курильщика он, конечно, напугал…

При этом любые разговоры о том, что Эрдоган в каком-то виде способен возродить Османскую империю, не имеют под собой значимой основы. У него очень много противников в стране, и он наверняка чувствует, как меняется отношение к нему. Но сейчас турецкий президент в очередной раз решил, что наступил момент, который может поменять отношение к нему собственных граждан.

Является ли Эрдоган надежным партнером России? Конечно, нет. Однако российское руководство старается поддерживать с ним нормальные отношения. Это вполне естественно, ведь наши страны участвуют в крупных совместных проектах. А вот извинения Эрдогана по поводу нашего сбитого самолета говорят о том, что он понял, что сделал далеко не правильный шаг.

Не думаю, что Эрдоган теперь будет как-то «взбрыкивать» по отношению к России, а вот по отношению к другим странам — вполне возможно. Ведь он хочет стать своего рода лидером всего арабо-турецкого мира. Мы помним, что не так давно он ездил в Египет и собирался замирить его и другие страны этого региона.

Он давно считает себя кем-то выше, чем просто президент Турции — скорее, он видит себя президентом всего Ближнего Востока. Правда, не думаю, что арабы поддержали бы такую идею. Однако в силу повышенного самолюбия Эрдоган считает, что люди в мире его не понимают и недооценивают.

Так что его нынешняя деятельность, касающаяся конфликта в Нагорном Карабахе, еще раз говорит о том, что Эрдоган считает себя неким «человеком мира», который якобы может все решить. Но как раз именно ему в этой ситуации очень трудно будет что-то сделать, потому что Армения видела от турок очень много горя.

Конечно, Эрдоган уже успел заявить, что Турция никогда не бросит Азербайджан и что они всегда будут вместе. Но, по-моему, Азербайджан не очень-то и нуждается в чувствах Турции, потому что у него хорошие отношения с Россией. Так что вряд ли Ильхам Алиев будет делать большую ставку на некую помощь Эрдогана. И хотя последний считает, что как раз здесь он сможет сыграть в свою игру, как бы он не перехитрил сам себя!