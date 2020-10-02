Любовница Тарзана ответила на предложение продать ребенка за 3 млн рублей

Москва, 2 октября. Попавшая в эпицентр громкого скандала начинающая актриса Анастасия Шульженко опровергла предложение продать своего ребенка за 3 миллиона рублей, пишет MozLife.

Ранее актер и видеоблогер Гоген Солнцев рассказал об общении с Шульженко, якобы забеременевшей от мужа певицы Наташи Королевой. По словам Солнцева, молодая актриса намеревалась избавиться от сына стриптизера, причем при помощи «народных методов».

«Она сказала, что ходит в баню специально почти каждый день, так как хочет выжечь паром», — сообщил журналистам блогер.

Также Гоген рассказал, что хотел отговорить Шульженко от такого шага. Он объяснил актрисе, что в ней живет ее продолжение, от которого нельзя просто так отказываться. Блогер якобы предложил актрисе продать ему отпрыска Тарзана за три миллиона рублей.

Однако Шульженко заявила, что все сказанное выше достаточно далеко от истинны. Она связалась с журналистами и рассказала, что ежедневно сталкивается с критикой, когда все вокруг оскорбляют ее в социальных сетях, однако уже смирилась с этим. Однако слова Солнцева выходит за все рамки.

«Вы вообще адекватные люди? На каком основании в прессе появляется такое?» — негодует актриса.

Она заметила, что никогда не говорила с Гогеном об убийстве ребенка паром и шоумен никогда не предлагал его оставить и не хотел купить. Также Шульженко заявила, что собирается подать в суд на нерадивых журналистов, разглашающих недостоверную информацию.

Однако СМИ обратили внимание не только на молодую актрису, но и на Наташу Королеву, столкнувшуюся с изменой супруга. Как сообщалось ранее, певица рассказала, как пережить подобный кризис в браке.