Родные Конкиной рассказали о планах девушки перед смертью

Москва, 2 октября. Дочь актера Владимира Конкина София, утонувшая в бассейне фитнес-центра, строила большие планы на будущее, рассказала телеканалу 360 адвокат семьи Юлия Нитченко.

«Мы рассматриваем версию не только возможного утопления. <…> На первый план выходит версия с отравлением», — сказала юрист.

Она сообщила, что посмотрела записные книжки, переписку и другие записи погибшей, а также аудиосообщения, сделанные в день трагедии. По ее слова, София не собиралась умирать, она хотела жить и строила планы на будущее.

Конкина планировала встретиться с друзьями, покурить с подругами кальян вечером, но этого не сложилось. Тогда девушка перенесла встречу. Расстроилась София из-за смерти любимого попугая Гонси, который стал для нее членом семьи.

«Она из-за попугая расстраивалась больше, чем они должны были разъехаться со своим сожителем Михаилом», — добавила директор актера Владимира Конкина Елена Переслени.

В конце сентября стало известно о гибели Софии Конкиной. В бассейне девушке стало плохо, и ее доставили в реанимацию. Софии не стало 24 сентября, ей было 32 года. Девушку похоронили на Пятницком кладбище в Москве, сообщил НСН.