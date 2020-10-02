Конкина перед смертью жаловалась на сожителя

Москва, 2 сентября. Дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина София перед смертью жаловалась подругам на своего сожителя. Переписка оказалась в распоряжении телеканала «360».

София Конкина утверждала, что у ее сожителя были проблемы с психикой. За несколько часов до похода в фитнесс-зал девушка записала своей подруге несколько голосовых сообщений. Она поделилась с ней проблемами с новым возлюбленным Михаилом Серовым. Как рассказала дочь Конкина, мужчина сильно изменился с момента их встречи.

София ждала, когда Михаил съедет со съемной квартиры. Если он все-таки решил бы остаться, то девушка нашла бы себе новое жилье.

«Я не клинический психолог, но мне кажется, что у него какая-то проблема. Он, может быть, пил какие-то таблетки и был нормальный, а потом он их бросил, нашел меня. Его штормит, потому что у него такие перепады настроения… Даже вчера мне сам признался, говорит: «Что-то у меня с психикой какие-то проблемы», — поделилась Конкина.

Перед этим Конкина поругалась со своим сожителем. Он в переписке назвал ее сиротой. Пара эмоционально выясняла отношения. В итоге Михаил заявил, что семьи у них не получится.

София Конкина скончалась в ночь на 24 сентября. Сообщалось, что она пришла в фитнес-центр в состоянии алкогольного опьянения. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти послужило утопление.