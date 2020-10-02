Врачи омской больницы ответили на оскорбление Навального

Омск, 2 октября. Медики омской больницы, которые в августе десятки часов спасали блогера Алексея Навального, ответили на его критику открытым письмом. Оно опубликовано на сайте отделения Профсоюза работников здравоохранения.

В письме обратили внимание, что за жизнь блогера боролись в условиях постоянного вмешательства третьих лиц и бурной кампании в СМИ.

После всех врачебных процедур Навальный стал довольно быстро восстанавливаться. Это подтверждает тот факт, что именно медики в Омске приняли ряд экстренных мер, чтобы блогер выжил.

Фразы бывшего пациента о том, что медперсонал в Омске хотел его смерти, являются оскорбительными, считают врачи.

Кроме того, медики напомнили, что неподобающим образом давно ведет себя окружение блогера.

«Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь», — сказано в письме.

Врачи подчеркнули, что к ним ежегодно тысячами доставляются больные со сложными диагнозами. Пример с Навальным не уникальный. Врачи уже неоднократно «вытаскивали тяжелых» пациентов. Ведь для медиков главное не личность, а оказание помощи и соблюдение клятвы Гиппократа.

«Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо», — говорится в письме.

Отметим, что ранее доктор Александр Мясников жестко ответил Навальному на его слова об омских медиках. Врач подчеркнул, что поведение блогера говорит о том, что совесть у него отсутствует.

Напомним, что Навальный 20 августа летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, пришлось экстренно посадить лайнер в Омске. Там его госпитализировали. Спустя два дня блогер был перевезен в немецкую клинику «Шарите».