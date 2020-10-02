Мисмари рассказал об усилиях ЛНА по борьбе с терроризмом в Ливии

Тобрук, 2 октября. Официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в ходе пресс-конференции заявил о продолжающейся борьбе с террористической угрозой в Ливии.

По словам спикера ЛНА, гражданские аэропорты на юге Ливии вскоре возобновят работу. Мисмари подчеркнул важность обеспечения безопасности ливийских граждан на этих объектах. Он сообщил, что все рейсы, прибывающие в воздушную гавань Бенгази, будут тщательно проверяться. Это послужит временной мерой, пока не сформируется надежная система противодействия различным угрозам.

Мисмари подчеркнул значимость возобновления добычи и экспорта ливийской нефти для экономики североафриканского государства. Он отметил договоренности, достигнутые по результатам встреч делегаций Тобрука и Триполи, давшие ход этим процессам.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об итогах межливийских переговоров, благодаря которым удалось найти компромисс по вопросу вывода африканской страны из кризиса. В ходе ряда встреч представители востока и запада Ливии договорились о создании Комиссии по формированию единого государственного бюджета, которую возглавит вице-премьер ПНС Ахмад Майтыг.