Опубликованы последнее видео и переписка Конкиной перед смертью

Москва, 2 октября. София Конкина незадолго до своей трагической смерти жаловалась подругам на сожителя. Девушка утверждала, что у ее избранника проблемы с психикой. О проблемах в отношениях с мужчиной свидетельствует переписка, которая оказалась в распоряжении телеканала «360».

Накануне скоропостижной гибели Конкина ходила в фитнес-центр, где сняла видео. В кадре девушка танцует перед зеркалом в раздевалке спортзала под незатейливую песню про любовь.

При этом за несколько часов до рокового похода в бассейн София обменялась голосовыми сообщениями со своей подругой. Она рассказала о проблемах с новым возлюбленным Михаилом Серовым, который, по ее словам, сильно изменился с момента знакомства. Дочь известного советского актера заявила, что ждет, пока избранник переедет от нее.

«Он, может быть, пил какие-то таблетки и был нормальный, а потом он их бросил, нашел меня. Его штормит, потому что у него такие перепады настроения. Даже вчера мне сам признался, говорит: «Что-то у меня с психикой какие-то проблемы», — говорила Конкина своей знакомой.

Перед этим пара поругалась в переписке в мессенджере. Возлюбленный девушки назвал дочь Конкиной сиротой. Они также обсудили финансовую ситуацию и аренду жилья. Мужчина назвал потраченным время, которое он провел с Конкиной, потому что «никакой семьи у них не получается».

Напомним, что Софию Конкину достали из бассейна в одном из фитнес-центров Москвы вечером 22 сентября. Позже она умерла в реанимации Боткинской больницы.

Ранее сообщалось, что Владимир Конкин после похорон дочери буквально выгнал всех из квартиры и решил проводить время в одиночестве.