Корчевников опубликовал фото с младенцем

Москва, 2 октября. Актер и телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, на котором он изображен с ребенком. Об этом сообщает «Пятный канал».

Корчевников разместил снимки, сделанные во время таинства крещения. Подписчики актера посчитали, что это предположительно пятый или шестой крестник телеведущего. Также поклонникам Бориса показалось, что малыш очень похож на телеведущего. Многие подписчики отметили, чтобы зачатую дети плачут во время обряда крещения, на этих кадрах ребенок выглядит совсем неиспуганным и довольным.

«Очень светлое фото, очень светлый ребенок, очень светлый вы», «Посмотрите, как они похожи!!!», «Борис, вы просто прирожденный крестный! Не знаю, мне кажется, я бы даже своему ребенку вас в крестные, наверно, выбрала бы», — высказались комментаторы.

Ранее сообщалось о затяжной депрессии Бориса Корчевникова. Актер находится в поиске подработки, так как ему срочно нужны деньги на лечение. Сам Корчевников не рассказывает журналистам о своем состоянии. Однако недавно стало известно, что летом ведущий был госпитализирован в одно из московских медицинских учреждений. Кроме того, в СМИ появилось множество слухов, что артист постепенно теряет слух из-за перенесенной несколько лет назад операции по удалению опухоли мозга.