Никас Сафронов рассказал о жестком ультиматуме со стороны любовницы

Москва, 2 октября. Художник Никас Сафронов рассказал о неприятном «амурном» случае, с которым ему пришлось столкнуться в Вильнюсе. По словам знаменитости, любовница пообещала ему нанести себе телесные повреждения, пишет «Дни.ру».

Сафронов всегда являлся достаточно ярким мужчиной, даже до приобретения всероссийской известности. По словам знаменитости, в молодости он попал в весьма неприятную ситуацию после того, как провел ночь с малознакомой девушкой в начале 80-х годов в Вильнюсе. Утром Сафронов уже собирался уехать, однако пассия взяла опасную бритву и сказала, что навредит себе, если художник ее бросит.

«Мне, честно говоря, стало не по себе. Потому что я уже переживал подобное лет в 16-17», — объяснил творческий деятель.

Тогда художника даже вызывали несколько раз в милицию, чтобы взять объяснения, и он не хотел повторения истории. Сафронов нашел выход из поставленного любовницей серьезного ультиматума. Он заявил, что будет встречаться с девушкой раз в месяц, и она приняла эти условия. Художник понимал, что ему нужно выходить из этих нездоровых отношений, однако они продлились порядка полутора лет. В конечном итоге будущая звезда изобразительных искусств решила продать квартиру в Вильнюсе и окончательно переехать в Москву. Художник очень нервничал перед разговором с любовницей, однако в конечном итоге она восприняла известия о разрыве нормально.

По словам Сафронова, подобные ультиматумы никогда не смогут привести ни к чему хорошему. Если женщина рассчитывает на серьезные отношения, то подобными заявлениями еще больше оттолкнет избранника.

Отметим, что в сводки новостей в последнее время попадает не только сам Никас Сафронов, но и его сын Лука Затравкин. Как сообщалось ранее, недавно наследник живописца решил отправиться в Нагорный Карабах.