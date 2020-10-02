Евросоюз сдаст Армению Турции, как сдал Грецию и Кипр

Политический обозреватель Айк Халатян рассказал корреспонденту ФАН о мотивах конфликта на территории Нагорного Карабаха. По мнению эксперта, Азербайджан проиграет в начатой им войне не только территории, но и независимость, окончательно перейдя в разряд турецких сателлитов. При этом ожидается кардинальный разворот от партнерства с Россией к конфронтации.

— Айк, почему именно сейчас начались военные действия в Нагорном Карабахе и кому это выгодно?

— Потому что есть неурегулированный конфликт и одна из сторон открыто заявляла последние десять лет, что она намерена решить этот конфликт силовым путем. К сожалению, мировое сообщество не отреагировало на подобные заявления Баку. Из трех сторон конфликта — Баку, Еревана и Степанакерта — Баку всегда заявлял, что он оставляет за собой право решить этот конфликт силовым путем. Это первый фактор.

Второй фактор — это внутренняя ситуация в Азербайджане. Когда ты 20 лет готовишь свое общество к реваншу, результат очевиден. После прихода Ильхама Алиева к власти политика армянофобии усилилась. Насаждение образа армянина как врага, подготовка общества к реваншу и убеждение, что азербайджанская армия сильнее армянской привело к тому, что Алиев попал в свою собственную ловушку — люди хотят войны. Мы наблюдали это во время митинга в Баку, когда люди вышли с требованием начать войну и даже не понимали, что у них нет ни качественного, ни количественного превосходства в силе над армянами, чтобы добиться гарантированной победы. И ты вынужден уже что-то делать, иначе это чревато внутриполитическими проблемами.

Кроме этого есть еще два важных момента. Во-первых, это внешний фактор. Надо понимать, что в этой новой войне очень большую роль играет Турция, которая фактически уже стала участницей конфликта. Если ранее ее участие в конфликте ограничивалось моральной и дипломатической поддержкой Азербайджана, то начиная с 27 сентября 2020 года мы видим, что в боях участвуют турецкая авиация, турецкие советники, турецкие операторы беспилотников. Ну и самое главное, Турция собрала и перебросила в Азербайджан тысячи боевиков из Сирии. Если в первые дни к этим заявлениям армянской стороны мировое сообщество относилось немного скептически, то сейчас об этом говорят во многих мировых СМИ, публикуют даже интервью с людьми, которых вербовали в Сирии. По этому факту МИД РФ выразил озабоченность, а вчера об этом заявил президент Франции. То есть это уже не только утверждения лишь армянской стороны.

Еще скажу по вопросу, почему именно сейчас. Я думаю, что в Баку и Анкаре проанализировали международную ситуацию и им показалось, что она очень благоприятна для начала новой войны. В США грядут выборы, кроме того мы видим какие потрясения происходят там, поэтому администрации Белого дома не до ситуации в дальних регионах Кавказа. В России проблемы, связанные с Навальным, с Белоруссией, да и с Украиной не до конца решенный конфликт, что резко ухудшило ее отношения с западом. Еще месяца не прошло после обострения отношений Турции с Грецией по поводу Кипра и, мне кажется, в Анкаре подумали, что если Евросоюз не может в полной мере защитить «своих» Грецию и Кипр, то о помощи Армении не стоит и думать. И решили, что это самый удобный момент начать войну. В худшем случае у них будет какое-то время, несколько недель, пока сопредседатели смогут скоординироваться, выработать какую-то позицию и надавить на Азербайджан с целью прекратить боевые действия.

— Решился бы Азербайджан начать боевые действия без поддержки Турции?

— Я думаю нет. У Азербайджана нет качественного и количественного превосходства в вооружении, чтобы решить конфликт силовым путем. В некоторых вооружениях он более силен, например, в беспилотниках, в некоторых сильнее мы, это оперативно-тактические комплексы ракетные, те же «Искандеры» или закупленные недавно многоцелевые истребители Су-30. Поэтому нет шансов прорвать оборону, тем более, что по законам военного искусства у Азербайджана должно быть превосходство хотя бы в 2-3 раза, чтобы прорвать многоэшелонированную линию обороны армянскую, которая усиливалась после заявлений азербайджанских политиков.

И тут мы приходим к выводу, что скорее всего Анкара убедила Баку и Ильхама Алиева, что поможет в этой войне, что отсутствие превосходства в силах компенсирует своей поддержкой при помощи боевиков из Сирии, своей авиацией, а мы слышали уже, что армянский штурмовик был сбит турецким. Я не думаю, что Ильхам Алиев глупый человек и будет действовать во вред себе. А он должен хорошо помнить, что каждая смена власти в Баку происходила после поражения на фронтах карабахской войны. Только Гейдару Алиеву удалось удержаться у власти после поражения, но только благодаря международным посредникам, в первую очередь России, которые убедили Ереван остановить наступление армянской армии, тем самым спасли страну от полного военного краха.

— А чего этим пытается добиться Эрдоган?

— Тут есть несколько факторов. Во-первых, это этническая близость народов. Тут можно вспомнить постулат, введенный в 90-х годах Гейдаром Алиевым, который взят на вооружение президентом Турции «Два государства — один народ». Во-вторых, ситуация на Южном Кавказе очень интересная. Традиционно считается, что Армения — это пророссийская страна. Грузия после августовской войны 2008 года как-бы ушла от России, теперь это зона влияния Запада и, в определенной степени, Турции и Азербайджана. Остается Азербайджан. С одной стороны, он тяготеет к братской Турции, но с другой стороны есть много интересов и экономических связей с Россией. Поэтому в Азербайджане есть некое противостояние протурецкой и пророссийской сторон. Хотя, крен все-таки больше в сторону Турции. И карабахский конфликт — это возможность полностью оторвать Азербайджан от России.

Единственный выгодоприобретатель от этой войны — это Турция, как бы она не закончилась., победой или поражением для Азербайджана. Если допустить теоретически, что победит Азербайджан, то Турция скажет, что это благодаря ее военной и политической поддержке, а все ваши многолетние взоры в сторону Москвы вам не помогли. А если будет поражение, что наиболее вероятно, в азербайджанское общество будет вброшен тезис «вы проиграли, потому что Россия помогала армянам». И, возвращаясь к мысли, что все это чревато сменой власти в Азербайджане, могу уверенно сказать, что при любой смене власти придет протурецкая власть. Потому что вся политическая элита Азербайджана получала образование в Турции, она так или иначе связана с Турцией. То есть это будет не условный Ильхам Алиев, закончивший МГИМО, а это будет выпускник турецкого университета, мыслящий в понятиях пантюркизма.

— В мире хватает непризнанных и частично признанных республик. Эксперты утверждают, что это результат наличия двух противоречащих друг другу положений — права наций на самоопределение и признания территориальной целостности государств. Можно ли устранить это противоречие и найти законный способ решения таких проблем?

— К сожалению, я буду очень большим оптимистом и очень наивным человеком, если предположу, что можно будет найти решение этой проблемы. Каждая страна действует в своих национальных интересах. США признают право народа Косово на самоопределение и при этом не признают право народов Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. И точно также Россия признает право народа Крыма, Абхазии и Южной Осетии на самоопределение и в то же время не признает право албанцев на самоопределение в Косово. Каждый случай уникален, к каждому нужно отдельно подходить, и я сомневаюсь, что международное сообщество найдет какую-то общую формулу.

Но если рассмотреть Нагорный Карабах, я должен сказать одну вещь. Выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджана был осуществлен в полном соответствии с советским законодательством. Что я имею ввиду? Конституция СССР предусматривала, что если какая-то союзная республика выходит из состава СССР, а Азербайджан воспользовался этим правом и после референдума вышел, то автономные республики и области, которые входят в состав такой республики, имеют также право самоопределиться и выйти из состава уже этой республики. И в данном случае народ Нагорно-Карабахской автономной области воспользовался этим правом.

Другой момент, рассмотрим с точки зрения конституции Азербайджана. Азербайджан признает себя правопреемником только первой азербайджанской республики, это 1918-1920 годы, не Азербайджанской ССР. И тут я замечу, что Нагорный Карабах не входил в состав даже первой азербайджанской республики. Это всегда была спорная территория между Арменией и Азербайджаном, и ничья власть на то время над этой территорией не признавалась. Ее к Азербайджану присоединила советская власть. После знаменитого решения (Владимира) Ленина и (Мустафы) Ататюрка, Нахичевань и Нагорный Карабах, населенные армянами, были переданы Азербайджану. Фактически получается, что Нагорный Карабах или Арцах, как мы его называем, никогда не входил в состав Азербайджана, тем более нынешнего независимого Азербайджана. Поэтому армянские власти всегда заявляли, что признают территориальную целостность Азербайджана за исключением Нагорного Карабаха, который никогда не входил в состав Азербайджана.

Смотрите, Конфликт в Нагорном Карабахе единственный в своем роде на постсоветском пространстве, где позиции России, Франции и США совпадают. Тут нет противоречащих друг другу позиций у них. Если изучить вопрос, вы не найдете ни одного предложения, сделанного Россией по урегулированию конфликта, которое бы не нашло поддержки у западных партнеров и наоборот. Стороны пытаются друг другу помогать, дополнять, при этом понимая, что у России больше влияния на две стороны конфликта в силу исторических связей. Но тут другой интересный фактор, из пяти постоянных членов Совбеза ООН три страны — это страны-сопредседатели по решению карабахского конфликта, это Россия, Франция и США. При этом у двух оставшихся членов Совбеза ООН Китая и Великобритании мы не видим каких-то интересов торпедировать урегулирование конфликта. И встает вопрос, а почему при всем этом не удается решить это конфликт? Мне кажется, что специфика карабахского конфликта как-то мешает этим странам надавить на участников конфликта и они заняли позицию отложить решение до «лучших времен», главное, чтобы люди не убивали друг друга. Но лучших времен не будет.