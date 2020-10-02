Вера Брежнева рассказала о потере «старшего брата» и магнитофона

Москва, 2 октября. Вера Брежнева рассказала историю из детства о пропаже «старшего брата» и дорогого магнитофона. Певица поделилась историей у себя в Instagram.

Девушка рассказала, что в девять лет жила в трехкомнатной квартире вместе с тремя сестрами и родителями. У семьи имелся дорогостоящий магнитофон Иж305С, служивший певице источником музыки. С помощью него она познакомилась с хитами Erasure, Ace of Base, Ирины Аллегровой и других артистов.

Однажды родители Брежневой возвращались домой и в трамвае познакомились с 12-летним бездомным мальчиком. Пара пожалела его и решила приютить. Сестры были рады «обновлению», а семья несколько дней мирно прожила в новом составе. Как-то раз сестры и родители вернулись домой и обнаружили, что «брат» убежал, прихватив магнитофон.

«А мы расстроились вдвойне, лишившись приобретённого брата и музыки», — подытожила певица.

Поклонники посмеялись над историей Брежневой и поделились любимыми исполнителями, которых слушали в детстве.

Ранее фанаты раскритиковали «кондукторский» макияж Веры Брежневой. Как оказалось, Брежнева преобразилась специально для съемок. Стилисты сделали 38-летней певице яркий макияж и подобрали для нее светлый парик-каре. Однако некоторым поклонникам Брежневой совсем не понравился ее новый образ. Пользователи решили, что такая прическа не идет поп-исполнительнице.