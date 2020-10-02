Пашинян обвинил Турцию в переброске тысяч сирийских наемников в Карабах

Ереван, 2 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Анкару в поставке нескольких тысяч натренированных наемников из Сирии в район Нагорного Карабаха. Чиновник прямо заявил, что иностранцы открыто действуют против армян, пишет газета Figaro.

По словам главы правительства, многие из боевиков хорошо понимали, зачем Турция направила их на территорию Азербайджана.

Никол Пашинян отметил, что в рядах иностранцев масса тех, кто воюет под действием наркотиков. По его словам, в карманах наемников были найдены шприцы с соответствующими веществами.

Глава кабмина подчеркнул, что почти треть от потерь Азербайджана составляют иностранные боевики.

Отметим, что слухи касательно отправки наемников в республику-члена СНГ появились еще с лета. Добровольцев заманивали с помощью мессенджеров. В Сирии они получали по 300 долларов в месяц, а потом и еще меньше — часть заработка забирали командиры. За работу по якобы охране азербайджанских нефтяных объектов им обещали почти в девять раз больше.

Кстати, уже в Азербайджане очевидцы сняли ролик, на котором была видна колонна пикапов с вооруженными людьми, проезжавшая город Горадиз. В соцсетях обращали внимание, что военная форма сидевших в кузовах не являлась азербайджанской. Один из сирийских обозревателей подчеркнул, что боевики, скорее всего, прибыли из Сирии.

Напомним, что с 27 сентября начались активные бои между Азербайджаном и Баку. Оба государства десятки лет не могут решить вопрос касаемо статуса Нагорного Карабаха. Отношения между Баку и Ереваном обострились еще в конце 80-х годов.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.