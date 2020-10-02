Армия Азербайджана нанесла удар по Степанакерту

Степанакерт, 2 октября. Министерство обороны Армении заявило о том, что войска Азербайджана нанесли удар по городу Степанакерт в Нагорном Карабахе. Соответствующую информацию на свой странице в Facebook опубликовал представитель военного ведомства.

В результате удара были ранены жители города, есть разрушения объектов инфраструктуры, пострадала спасательная служба.

Напомним, что бои между двумя республиками начались 27 сентября. Азербайджан и Армения уже более 30 лет не могут прийти к компромиссу по поводу статуса Нагорного Карабаха.

Отметим, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.