Чичерина рассказала, как попала под обстрел в Карабахе

Степанакерт, 2 октября. Попавшая под обстрел в Нагорном Карабахе певица Юлия Чичерина добралась до Степанакерта. Она рассказала военкору Семену Пегову подробности своего пути до столицы Нагорно-Карабахской Республики.

«Чувствую себя отлично. Я жива и не ранена», — начала рассказывать Чичерина.

Точное место обстрела певица назвать не смогла, но указала, что началось уже в зоне Карабаха. По ее словам, бомбежка осуществлялась беспилотниками, при этом прятаться людям было негде.

Чичерина удалось укрыться под небольшим навесом торговой лавки, и она видела, как «прячутся бабули и дети».

«Меня спасла кошка. Я увидела, что кошка спокойно сидит, и я подсела к ней. И мы вместе с ней сидели», — добавила певица.

Артистка прибыла в Карабах, чтобы петь. Отмечается, что звезда исполнит песни на передовой для военных.

Нагорнокарабахский конфликт начался еще в советское время, в 80-е годы. Периодически в регионе вспыхивает напряженность. Последнее обострение конфликта произошло в конце прошлой недели — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.