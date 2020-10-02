Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Минск, 2 октября. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии,

«В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, главы государств обменялись информацией об обстановке в России и Белоруссии. Также Путин и Лукашенко затронули тему распространения коронавируса и обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда азербайджанские силы обстреляли населенные пункты непризнанной республики. ФАН ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.

Ранее стало известно, что жители Армении собирают гуманитарную помощь для Карабаха. Армяне приносят на пункты сбора продукты питания и теплые вещи.